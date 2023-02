Mehr Grenzschutz, schnellere Abschiebungen: EU-Staats- und Regierungschefs einigen sich auf stärkeren Schutz der Außengrenzen.

International 3 Min.

Sondergipfel in Brüssel

EU verschärft Kurs bei Migrationspolitik

Mehr Grenzschutz, schnellere Abschiebungen: Staats- und Regierungschefs einigen sich bei EU-Gipfel auf stärkeren Schutz der Außengrenzen.

Von Steve Bissen (mit dpa)

Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beim EU-Gipfel in Brüssel mit fast jedem der 27 EU-Staats- und Regierungschefs Vier-Augen-Gespräche geführt hatte - darunter auch Luxemburgs Premier Xavier Bettel - und auch noch vom belgischen König Philippe empfangen wurde, reiste er am Donnerstagabend in Richtung Kiew ab. Selenskyjs Besuch beim EU-Gipfel sei ein besonders „emotionaler Moment“ gewesen. „Wir dürfen aber auch keine Versprechen machen, die wir nicht halten können“, betonte Bettel nochmal mit Blick auf die Forderungen Kiews, rasch EU-Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Die Gipfelteilnehmer hatten Selenskyj zuvor die Solidarität und Unterstützung der EU versichert. Bedingung für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen bleibt aber weiterhin die Erfüllung der Kriterien, wie etwa der Kampf gegen Korruption. Dazu muss die EU-Kommission aber erst grünes Licht geben.

Xavier Bettel im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenkyj. Foto: AFP

Nach der Abreise Selenskyjs konnten sich die Gipfelteilnehmer dann mit dem eigentlichen Grund für die Einberufung des EU-Gipfels befassen - der Migrations- und Asylpolitik. Dabei einigten sich die Staats- und Regierungschefs darauf, den Schutz der EU-Außengrenzen deutlich zu stärken. „Migration ist eine europäische Herausforderung, die eine europäische Antwort braucht“, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag. In einem ersten Schritt soll es nun zwei Pilotprojekte geben. Eines sieht vor, die Grenze zwischen dem EU-Land Bulgarien und der Türkei etwa mit Fahrzeugen, Kameras, Straßen und Wachtürmen zu sichern. Diese sollen aus EU-Mitteln, dem bulgarischen Haushalt und Beiträgen der EU-Staaten finanziert werden. Bei dem zweiten Projekt soll es um die Registrierung von Migranten, ein schnelles Asylverfahren sowie um Rückführungen an der Grenze gehen. Den möglichen Standort ließ von der Leyen aber noch offen.

Eine Frage der Interpretation der Beschlüsse

Politisch umstritten war vor dem Gipfel vor allem die Frage, ob künftig auch Zäune entlang der Außengrenzen aus dem EU-Haushalt finanziert werden sollten. Länder wie Österreich oder Griechenland fordern dies vehement, die EU-Kommission, und Länder wie Luxemburg, Deutschland und Frankreich sind dagegen. „Es wäre eine Schande, wenn eine Mauer in Europa gebaut würde mit den europäischen Sternen drauf“, betonte Luxemburgs Premier Xavier Bettel auch noch einmal am Rande des Gipfels. „Es darf nicht zur Regel werden, dass Europa eine Festung wird“. In der Abschlusserklärung wird die EU-Finanzierung von Zäunen dann auch nicht genannt. Es heißt lediglich allgemein, wie bereits im Entwurf vorgesehen, dass EU-Mittel unter anderem für „Infrastruktur“ an den Grenzen mobilisiert werden sollten.

Selenskyj beschwört Gemeinschaft mit EU Der ukrainische Präsident wirbt bei seinem Besuch in Brüssel um weitere Unterstützung für den Abwehrkampf gegen die russische Invasion.

Dennoch zeigten sich jene Länder, die im Vorfeld auf einen härteren Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik gedrängt hatten, mit den Beschlüssen zufrieden. Österreichs Kanzler Nehammer sprach von einem „echten Durchbruch“, Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen von einem „Wind der Veränderung“ und Italiens Regierungschefin Giorga Meloni von einem „großen Sieg“ für ihr Land.

Einig sind sich die EU-Staaten darin, dass mehr Druck auf Länder gemacht werden sollte, die bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber nicht kooperieren - etwa über eine verschärfte Visa-Politik, die Handelspolitik und die Entwicklungshilfe. Dies soll dazu führen, dass mehr Menschen ohne Bleiberecht die EU verlassen und so die teils stark überlasteten Asylsysteme entlastet werden. Zudem wollen die EU-Mitgliedstaaten künftig gegenseitig Rückführungsentscheidungen anerkennen. Außerdem sollen Möglichkeiten für „legale Migration“ geschaffen werden, wie dies auch Bettel gefordert hatte.

EU verspricht Ukraine weitere Hilfe Die Ukraine wäre lieber heute als morgen EU-Mitglied. Bei einem Gipfel in Kiew müssen die Gäste aus Brüssel aber allzu große Erwartungen dämpfen.

EU-Subventionen flexibler gestalten

Des Weiteren einigten sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs auf eine gemeinsame europäische Antwort auf Subventionen in dreistelliger Milliardenhöhe für grüne Industrieprojekte in Ländern wie den USA. Der Gipfel folgte dem Vorschlag der EU-Kommission, flexiblere Subventionen für klimafreundliche Technologien zu ermöglichen. So sollen die EU-Mitgliedstaaten künftig Steuervorteile für strategisch wichtige Industriezweige gewähren können, wie aus der Abschlusserklärung hervorgeht. „Das Ziel dieser Investitionen ist natürlich, auch privates Kapital freizusetzen“, sagte von der Leyen. Zudem soll Geld aus bestehenden EU-Töpfen zur Unterstützung von Unternehmen bereitgestellt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.