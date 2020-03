Ist der Flüchtlingspakt der Europäischen Union mit der Türkei noch zu retten? Darüber wollen Angela Merkel und Emmanuel Macron am Dienstag mit Recep Tayyip Erdogan sprechen.

EU-Türkei-Flüchtlingspakt steht auf der Kippe

Ist der Flüchtlingspakt der Europäischen Union mit der Türkei noch zu retten? Darüber wollen Angela Merkel und Emmanuel Macron am Dienstag mit Recep Tayyip Erdogan sprechen.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)

Eigentlich wollten sich Merkel, Macron und Erdogan in Istanbul treffen. Aber wegen der Corona-Krise wird man per Videokonferenz miteinander sprechen. Es geht um die Entwicklung in Syrien, aber auch um die Lage an der griechisch-türkischen Grenze, die seit fast drei Wochen von Tausenden Migranten belagert wird.



Beides hängt eng miteinander zusammen: Erdogan hatte Ende Februar seine seit Monaten wiederholten Drohungen wahr gemacht und die Grenze zu Griechenland für geöffnet erklärt. Die türkische Regierung verstieß damit bewusst gegen den 2016 mit der EU geschlossenen Flüchtlingspakt. Er sieht vor, dass die Türkei die irreguläre Migration nach Griechenland unterbindet.

Migranten als Druckmittel

Mit der Grenzöffnung will Erdogan zusätzliche Finanzhilfen der EU locker machen. Er begründet seine Forderung nach mehr Geld vor allem mit der Sorge vor einer neuen Flüchtlingswelle aus der umkämpfen syrischen Rebellenhochburg Idlib. Die Türkei könne diese Last nicht allein tragen, sagt Erdogan.

Bei der Videokonferenz wird es darum gehen, ob der Flüchtlingspakt noch zu retten ist. Das dürfte davon abhängen, welche finanziellen Zugeständnisse die EU macht. Sie hatte der Türkei 2016 Finanzhilfen von sechs Milliarden Euro für Flüchtlingsprojekte zugesagt.

Davon wurden aber bisher erst 3,2 Milliarden ausgezahlt. Erdogan dürfte auch das Thema Reisefreiheit auf die Tagesordnung bringen. Die EU hatte der Türkei im Flüchtlingsdeal Visaerleichterungen zugesagt. Sie wurden bisher nicht umgesetzt. Denn die Türkei verweigert die versprochene Lockerung ihrer Anti-Terror-Gesetze, die zur Verfolgung von Regierungskritikern dienen.

"Nicht erpressen lassen von einer zynischen Politik"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte vor dem Dreiertreffen eine entschlossene Haltung gegenüber der Türkei. „Europa darf sich nicht erpressen lassen von einer zynischen Politik, die Tausende Menschen absichtlich in eine Sackgasse schickt“, sagte Steinmeiner am Wochenende in einem Interview.

Nachdem Erdogan Ende Februar die Schlagbäume öffnete, strömten Zehntausende Migranten ins Grenzgebiet und belagerten den griechischen Grenzübergang Kastanies. Griechenland riegelte die Grenze ab. Inzwischen hat sich die Lage an der Grenze etwas beruhigt.

Auch in der syrischen Provinz Idlib entspannt sich die Situation, nachdem sich Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin vorvergangene Woche auf eine Waffenruhe geeinigt hatten. Das syrische Regime versucht mit Unterstützung seiner wichtigsten Schutzmacht Russland, Idlib zurückzuerobern. Die Türkei dagegen unterstützt die dort verschanzten islamistischen Rebellen. Ob die Waffenruhe hält und wie es in Syrien weitergeht, dürfte vor allem von Kremlchef Putin abhängen. Doch der ist bei der Videokonferenz am Dienstag nicht zugeschaltet.