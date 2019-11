Die Einführung von kollektiven Verbraucherklagen in Europa rückt näher. Die EU-Regierungen einigten sich nun auf eine gemeinsame Linie für die finalen Verhandlungen mit dem EU-Parlament.

EU-Staaten dringen auf Sammelklagen

(dpa) - Verbraucher in Europa sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig einfacher ihre Rechte gegen große Firmen durchsetzen können. Die Industrieminister verständigten sich am Donnerstag in Brüssel auf eine gemeinsame Linie zur Einführung von Sammelklagen. In absehbarer Zeit könnten damit die Verhandlungen mit dem Europaparlament starten. Erst nach einer Einigung zwischen beiden Seiten könnten die neuen Vorgaben in Kraft treten.



Im Zuge des VW-Abgasskandals um manipulierte Abschalteinrichtungen von Fahrzeugen hatte die EU-Kommission 2018 vorgeschlagen, europaweit Kollektivklagen zu erlauben. „Qualifizierte Einrichtungen“ wie etwa Verbraucherverbände sollten künftig stellvertretend für Geschädigte gegen Unternehmen auf Unterlassung und Schadenersatz klagen können.

Die Vereinbarung gebe Verbrauchern Möglichkeiten, ihre Rechte in allen EU-Staaten durchzusetzen, sagte der finnische Minister Timo Harakka. Unternehmer würden zugleich vor Klagemissbrauch geschützt. Finnland hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Ländern inne.

Die EU-Staaten verständigten sich unter anderem darauf, dass berechtigte Einrichtungen für grenzüberschreitende Klagen ein gewisses Maß an öffentlichen Aktivitäten und Unabhängigkeit aufweisen müssten. Für Prozesse innerhalb eines Landes sollen die Staaten die Möglichkeit haben, jeweils eigene Kriterien zu bestimmen.

De Recours collectif kënnt och op europäeschem Niveau! Déi ugehollen Direktive ass zwar grad am Punkt grenziwwerschreidend Plainten net esou élaboréiert, wéi mir eis dat virstellen, mee mir wäerten eis dofir asetzen, dass nach Verbesserunge kommen. — Paulette Lenert (@LenertPaulette) November 29, 2019

Konsumentenschutzministerin Paulette Lenert (LSAP) begrüßte die Einigung in Brüssel. Man werde sich dafür einsetzen, dass noch Verbesserungen kommen, so Lenert in einem Tweet. Luxemburg ist eines der wenigen Länder Europas, in dem es noch nicht möglich ist, eine Sammelklage vor Gericht einzureichen.



Im Koalitionsvertrag von DP, Déi Gréng und LSAP heißt es: "L’introduction des recours collectifs dans des matières autres que la protection des consommateurs sera examinée, par exemple en matière de droit de l’environnement, de lutte contre les discriminations et d’abus de position dominante et de concurrence déloyale."