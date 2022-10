15.000 ukrainische Soldaten sollen in der EU ausgebildet werden. Zudem gibt es Waffen und Ausrüstung für 500 Millionen Euro.

Außenministertrefen in Luxemburg

EU-Mission für ukrainische Streitkräfte beschlossen

15.000 ukrainische Soldaten sollen in der EU ausgebildet werden. Zudem gibt es Waffen und Ausrüstung für 500 Millionen Euro.

(dpa) - Die EU-Außenminister haben eine Ausbildungsmission für die Streitkräfte der Ukraine sowie die Freigabe von weiteren 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen beschlossen. Die Pläne sehen nach Angaben der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock vor, dass insgesamt 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in EU-Ländern ausgebildet werden. Damit wolle man das Land bestmöglich unterstützen, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Treffens in Luxemburg.

Nato beginnt Übung für Schreckensszenario eines Atomkriegs Die Nato beginnt an diesem Montag ihr jährliches Manöver für das Schreckensszenario eines Atomkriegs. Doch dieses Jahr ist vieles anders.

Angelegt ist die Mission auf zwei Jahre. Neben militärischen Grundfähigkeiten soll sie auch weitere Fähigkeiten in Bereichen wie Minenräumung und Sanitätsdienst vermitteln. Die Summe der über die EU finanzierten Kosten wird mit 106,7 Millionen Euro angegeben. „Die jüngsten willkürlichen Angriffe Russlands werden unsere Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen, nicht erschüttern, sondern nur verstärken“, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach der Entscheidung für die seit Wochen geplante Mission.

Weitere Lieferungen

Mit den weiteren 500 Millionen Euro will die EU vor allem Waffen, aber auch Ausrüstung für die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Bislang wurden fünf mal je 500 Millionen Euro bewilligt - insgesamt also 2,5 Milliarden. „Die Ukraine braucht mehr Waffen - wir werden sie liefern“, sagte Borrell.

Erneut Explosionen im Zentrum von Kiew - mehrere Tote Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt ist am Montagmorgen erneut von Explosionen erschüttert worden. Auch andere Landesteile wurden beschossen.

Das Geld kommt aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität - ein neues Finanzierungsinstrument der EU, das genutzt werden kann, um Streitkräfte in Partnerländern zu stärken. Für 2021 bis 2027 ist sie mit 5,7 Milliarden Euro ausgestattet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.