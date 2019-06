Die Verhandlungen über das Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit in der EU kommen seit Monaten nicht voran.

EU-Minister beraten über Zeitumstellung

(dpa) - Die zuständigen EU-Minister beraten am Donnerstag über die geplante Abschaffung der Zeitumstellung. Eine Entscheidung wird es auch bei dem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg nicht geben. Stattdessen will die rumänische Ratspräsidentschaft über den aktuellen Stand informieren.



Die EU-Kommission hatte vergangenen Sommer vorgeschlagen, die Zeitumstellung schon 2019 abzuschaffen. Das Europaparlament sprach sich im März für eine Abschaffung ab 2021 aus.

Der in Deutschland zuständige Wirtschaftsminister Peter Altmaier warb jüngst in einem Brief an die zuständigen Minister der Nachbarländer und anderer Staaten für eine einheitliche Lösung. Ziel müsse sein, unterschiedliche Zeitzonen zu vermeiden. So könnten die Beeinträchtigungen für den Binnenmarkt so gering wie möglich gehalten werden. Derzeit gibt es in Mitteleuropa eine große Zeitzone von Polen bis Spanien, zu der Deutschland und 16 weitere EU-Länder gehören.