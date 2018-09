EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hielt am Mittwoch seine letzte Rede zur Lage der Europäischen Union. Verfolgen Sie die Debatte im Livestream.

EU-Kommissionschef Juncker zieht Bilanz vor dem EU-Parlament

(dpa) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hielt am Mittwoch (9.00 Uhr) seine letzte Rede zur Lage der Europäischen Union vor der Europawahl. Bei dem Auftritt vor den Europaabgeordneten in Straßburg will Juncker seine wichtigsten politischen Vorhaben bis zum Ende seiner Amtszeit im kommenden Jahr vorstellen.

Juncker äußerte sich unter anderem zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, zur Migration und zur Sicherheit im Internet. Außerdem zog Juncker Bilanz zu den Errungenschaften der EU-Kommission unter seiner Führung. Juncker hatte den Posten als Chef der Brüsseler Behörde am 22. Oktober 2014 übernommen. Im kommenden Jahr will er nicht noch einmal antreten.

Die Rede zur Lage der Union ist eine Tradition in Straßburg. Jährlich im September nutzen die Kommissionschefs diese Bühne vor dem EU-Parlament.

