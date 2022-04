Die Initiative „DiscoverEU“ geht in die nächste Runde. In diesem Jahr werden 70.000 Interrail-Tickets an junge Europäer verschenkt.

EU-Kommission verschenkt 70.000 Zugtickets an 18-Jährige

(dpa) - Endlich 18 und los geht die Europareise: Die EU-Kommission verschenkt im Rahmen des Reiseprogramms „DiscoverEU“ wieder Zugtickets an junge Europäer. In diesem Jahr sind es 70.000, wie die Kommission am Mittwoch mitteilte. Ab Donnerstag können sich Interessierte zwei Wochen lang darum bewerben. In der ersten Runde sollen 35.000 Pässe vergeben werden, im Oktober wird dann die zweite Hälfte verteilt.



Wer sich bewerben will, muss erst sein Wissen in einem Multiple-Choice-Quiz mit Fragen zur Europäischen Union und zu EU-Jugend-Initiativen unter Beweis stellen. Bei einer Stichfrage muss dann geschätzt werden, wie viele Bewerberinnen und Bewerber in dieser Runde vermutlich an einem Dienstag geboren sind. Je näher die Schätzung an der richtigen Antwort liegt, desto mehr Punkte gibt es. Am Ende wird eine Rangliste erstellt, die Tickets - solange der Vorrat reicht — anhand dieser vergeben.

Wer zwischen dem 1. Juli 2003 und dem 30. Juni 2004 geboren ist und beim Auswahlquiz erfolgreich war, kann den Angaben zufolge zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 30. Juni 2023 maximal 30 Tage innerhalb Europas reisen. Wer in der zweiten Jahreshälfte volljährig wird, kann sich erst im Oktober bewerben.

Die Initiative „DiscoverEU“ startete im Jahr 2018 und geht auf die Idee von Aktivisten zurück, jedem EU-Bürger zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken und ihn so mit dem Kontinent vertraut zu machen.

