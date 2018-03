Mehr als 115 000 Menschen fordern die EU-Kommission dazu auf, mehr gegen sexuelle Belästigung in den europäischen Institutionen zu tun.

EU-Kommission sollte mehr gegen sexuelle Gewalt tun

Teddy Jaans Die EU-Kommission müsse „endliche eine Richtlinie gegen Gewalt gegen Frauen“ vorlegen, heißt es in einer Petition, die am Donnerstag an den EU-Parlamentspräsidenten überreicht werden soll.

(dpa) - Mehr als 115 000 Menschen fordern die EU-Kommission dazu auf, mehr gegen sexuelle Belästigung in den europäischen Institutionen zu tun. Die deutsche Grünen-Politikerin Terry Reintke will am Donnerstag, dem Weltfrauentag, eine entsprechende Petition beim Europaparlamentspräsidenten Antonio Tajani einreichen, wie die europäischen Grünen am Mittwoch mitteilten. „Bei sexueller Belästigung und Missbrauch geht es um Macht, auch im Europäischen Parlament. Ich will keine Sonntagsreden hören, ich will politische Schritte“, sagte Reintke.



In der Petition werden unter anderem eine zentrale Beschwerdestelle für Belästigungsfälle in den EU-Institutionen, ein unabhängiger Ausschuss im EU-Parlament, psychologische Betreuung sowie ein Whistleblower-Status für Betroffene gefordert. Die EU-Kommission müsse „endliche eine Richtlinie gegen Gewalt gegen Frauen“ vorlegen, heißt es. Die Petition wurde von Reintke und dem feministischen Brüsseler Netzwerk „Period“ initiiert.



Im Zuge des Skandals um US-Filmmogul Harvey Weinstein hatte es Medienberichte über schweren sexuellen Missbrauch auch im Europaparlament gegeben.