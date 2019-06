Polen droht im Streit über seine Justizreformen eine weitere Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof.

EU-Gutachter: Zwangspensionierung polnischer Richter rechtswidrig

(dpa) - Der zuständige Gutachter erklärte am Donnerstag, die Regelung zur Zwangspensionierung von Richtern an ordentlichen Gerichten in Polen sei ein Verstoß gegen EU-Recht. Dies ist noch kein Urteil, aber die EuGH-Richter folgen ihren Gutachtern meistens.

Die rechtskonservative Regierung in Polen hatte 2017 neue Ruhestandsregeln für Richter an ordentlichen Gerichten durchgesetzt. Statt mit 67 Jahren sollten Frauen bereits mit 60 und Männer mit 65 Jahren in Pension gehen - es sei denn, der Justizminister gewährt im Einzelfall eine Ausnahme.



Die EU-Kommission sah einen Verstoß gegen die Gewaltenteilung und zog vor den EuGH. Sie hielt an der Klage fest, obwohl die polnische Regelung im April 2018 bereits geändert wurde.

Der zuständige Generalanwalt Evgeni Tanchev moniert zwei Punkte: Zum einen verstoße das unterschiedliche Pensionsalter für Männer und Frauen gegen das Diskriminierungsverbot. Zum anderen werde die Garantie der Unabsetzbarkeit von Richtern verletzt, zumal einem Mitglied der Exekutive - nämlich dem Justizminister - ein Ermessen über die Verlängerung der Amtszeit gewährt wurde. Das Urteil wird in einigen Wochen erwartet.

In einem anderen Verfahren zum Justizstreit steht indes bereits am Montag eine Entscheidung an: Dabei geht es ebenfalls um die Absenkung des Pensionsalters, in dem Fall aber am Obersten Gericht Polens. Diese Regelung hat der EuGH voriges Jahr bereits per Eilentscheidung gestoppt; er entscheidet nun in der Hauptsache.