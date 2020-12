Während die Frist für den Brexit-Deal um vier Tage verlegt wurde, einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie

International 2 Min.

EU-Gipfel: Mit Elan in den Jahresendgipfel

M.K./dpa Beim Brexit-Handelspakt ist die Lage aus Sicht von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verfahren. Ihr Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson am Mittwochabend sei lang und gut gewesen, sagte von der Leyen am Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Aber: „Es ist schwierig.“

Die EU sei bereit, Großbritannien auch nach dem Ende der Übergangsphase zum Jahresende Zugang zum EU-Binnenmarkt zu gewähren. Doch müssten die Bedingungen für die europäischen Arbeitnehmer und Unternehmen fair sein. „Diese feine Balance der Fairness ist bisher noch nicht erreicht“, sagte von der Leyen. Die Unterhändler würden weiter arbeiten. „Wir werden am Sonntag eine Entscheidung treffen.“ EU-Ratschef Charles Michel betonte, auf dem Gipfel werde der britische EU-Austritt keine sehr große Rolle spielen. Man habe Vertrauen in die Verhandlungsführung der Kommission. Großbritannien hat die EU Ende Januar verlassen.

Beide Seiten verhandeln seit Monaten über ein Handelsabkommen für die Zeit ab dem 1. Januar. Dann endet die Brexit-Übergangsfrist und Großbritannien scheidet aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Der Vertrag soll Zölle vermeiden und Handelshemmnisse verringern. Drei Wochen vor dem Stichtag ist er aber immer noch nicht in Sicht. Johnson und von der Leyen hatten sich am Mittwochabend eine neue Frist bis Sonntag gesetzt.

„Ich bevorzuge keinen Deal als einen schlechten Deal“, kommentierte Premierminister Xavier Bettel die Lage im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag. „Es ist schon schlimm für die EU, dass Großbritannien ausgetreten ist, aber es ist noch schlimmer für Großbritannien, also müssen wir einen Deal haben, bei dem wir alle in der Lage sind, die nötigen Garantien zu haben“ und „einen richtigen Weg finden, um aus dieser Situation herauszukommen“, sagte Bettel gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Erste Etappen des EU-Gipfels

Geeint zeigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auch am ersten Tag des EU-Gipfels. Die EU-Mitgliedsstaaten bemühen sich weiter um eine abgestimmte Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Man begrüße die bisherige Koordinierung auf EU-Ebene und bekenne sich dazu, die Bemühungen zu verstärken, hieß es am Donnerstag in der Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel zu diesem Thema. Insbesondere bei den möglichen Lockerungen der bisherigen Reisebeschränkungen wolle man zusammenarbeiten – sobald es die gesundheitliche Situation erlaube. Vor allem zu Beginn der Corona-Krise hatte die Kooperation der EU-Staaten ziemlich geruckelt.

Darüber hinaus billigten die Staats- und Regierungschefs den EU-Haushalt und die milliardenschweren Corona-Hilfen. Am Donnerstag kam in Brüssel ein Kompromiss zum neuen Rechtsstaatsmechanismus zustande, wie ein Sprecher von EU-Gipfelchef Charles Michel auf Twitter mitteilte. Ungarn und Polen hatten wichtige Entscheidungen wochenlang blockiert.

Für den zweiten Gipfeltag am Freitag stehen die Zeichen gut. Für eine Verschärfung des Klimaziels hat sich beim EU-Gipfel am Donnerstag nach Angaben von Teilnehmern breite Zustimmung abgezeichnet. Allerdings war die Debatte am Donnerstag noch nicht abgeschlossen. Der offizielle Beschluss steht noch aus.

