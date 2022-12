Energieminister Claude Turmes sieht die Gefahr von Lieferengpässen gebannt und stimmt dem Deal zu.

Deal in Brüssel

EU-Energieminister einigen sich auf Gaspreisdeckel

In der Europäischen Union sollen die Großhandelspreise für Gas künftig unter bestimmten Umständen gedeckelt werden. Die Energieminister der EU-Staaten einigten sich am Montag auf die Möglichkeit eines solch drastischen Markteingriffs. Der Gaspreis am Handelsplatz TTF soll demnach unter bestimmten Bedingungen die Grenze von 180 Euro pro Megawattstunde nicht übersteigen dürfen.

Seit Monaten streiten die EU-Staaten über Maßnahmen, um den angesichts des Ukraine-Kriegs stark schwankenden Gaspreis zu kontrollieren. Die EU-Kommission hatte unter dem Druck einer Vielzahl von Staaten vorgeschlagen, unter bestimmten Umständen den Preis für Gas, das am Großhandelsplatz TTF verkauft wird, bei 275 Euro pro Megawattstunde zu deckeln. Ein solcher Preisdeckel würde Großkunden betreffen, die dort handeln - nicht Endverbraucher. Doch vielen Staaten ging der Vorschlag nicht weit genug, was für Spannungen in Brüssel sorgte. Am Ende setzten sich die Befürworter des Preisdeckels durch, die die Obergrenze nach unten drücken konnten.

Es ist wichtig, dass wir geeint bleiben. Denn ansonsten lacht nur einer: Wladimir Putin. Energieminister Claude Turmes

Die luxemburgische Regierung - zusammen mit anderen EU-Staaten - hatte sich lange gegen einen solchen Mechanismus gesträubt und befürchtet, dass dann die Versorgungssicherheit gefährdet wäre, weil Lieferanten ihr Gas etwa an asiatischen Märkten verkaufen könnten, wo sie höhere Preise erzielen könnten.

Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) verriet am Montag allerdings, warum er dem Preisdeckel dennoch zustimmte. Seine Erklärung ist dabei zum Teil politischer Natur: „Es ist wichtig, dass wir geeint bleiben. Denn ansonsten lacht nur einer: Wladimir Putin.“

„Gangbare“ Lösung für Luxemburg

Außerdem sei die Kompromisslösung technisch gesehen „gangbar“ für Luxemburg: Die Einigung sieht nämlich zusätzliche Impaktstudien „über die Folgen des Deckels auf die Gas-Handelsmärkte“ vor, so der Energieminister. Und der am Montag erzielte Deal sei auch eine Versicherung, dass der EU-Gaspreisdeckel nicht dazu führt, dass Gaslieferanten ihr Gas anderswo verkaufen und es in der EU zu Engpässen kommt. „Der Unterschied zwischen dem EU-Gaspreis und dem internationalen Gaspreis muss über 35 Euro liegen, damit der Deckel greift“, so Turmes nach dem Treffen. Laut dem Déi Gréng-Politiker wird so verhindert, dass die EU durch den Deckel systematisch unattraktiv für Lieferanten wird.

Am Ende stimmte lediglich Ungarn gegen den Gaspreisdeckel - die Niederlande und Österreich enthielten sich bei der Abstimmung am Montag. Deutschland, das lange zu den Hauptskeptikern gehörte, stimmte überraschenderweise für den Deal zum EU-Gaspreisdeckel.

Zuletzt lag der Gaspreis am TTF am Montag um 110 Euro pro Megawattstunde. Im August erreichte der Preis am TTF einen Höchststand von über 340 Euro pro Megawattstunde.

