EU-Bilanz 2020: Das Jahr der unbequemen Wahrheiten

2020 legte alle Schwächen der Europäischen Union auf schonungslose Art und Weise offen.

2020 war reich an Erkenntnissen: Schonungslos legte die Corona-Pandemie die Schwächen im Gesundheitswesen, im Sozialbereich und in der Politik offen. Und der Europäischen Union erging es kaum anders. Angesichts der wohl „größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“, wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, wurde klar, was alles in der Union derzeit nicht klappt.

Einige Makel waren bereits länger bekannt – und diese wurden gnadenlos von der Covid-Krise offen gelegt ...