EU-Außenminister beraten am Montag in Luxemburg

Nawalny, Berg-Karabach, Belarus: Die Chefdiplomaten der EU-Länder beschäftigen sich in einer Sitzung am Montag mit den aktuellen Brennpunktthemen.

(dpa/jt) - Die EU-Außenminister beraten am Montag in Luxemburg über die jüngsten Entwicklungen in der internationalen Politik. Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen unter anderem mögliche neue Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf die Vergiftung des Kremlkritikers Alexei Nawalny.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas warb für den deutsch-französischen Vorschlag für neue Russland-Sanktionen. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) habe bestätigt, dass es sich bei der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny um einen Verstoß gegen das Chemiewaffen-Übereinkommen handele, sagte der SPD-Politiker in Luxemburg. Dies könne nicht ohne Konsequenzen bleiben. Gemeinsam mit Frankreich habe Deutschland deswegen vorgeschlagen, „bestimmte Personen“ zu sanktionieren. Nun solle das weitere Verfahren festgelegt werden.

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hatte nachgewiesen, dass Nawalny mit einem chemischen Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde - und damit Ergebnisse von Laboren in Deutschland, Frankreich und Schweden bestätigt. Für die Täterschaft gibt es aber bisher keine öffentlich zugänglichen Beweise. Nawalny selbst vermutet, dass der russische Staat hinter der Vergiftung steckt. Ob am Montag schon eine grundsätzliche Sanktionsentscheidung getroffen wird, war vor dem Treffen unklar.

Neben der Sanktionsfrage beraten die Außenminister am Montag bei ihrem Treffen in Luxemburg auch über die aktuelle Lage in Belarus sowie in Kirgistan. Belarus befindet sich seit der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August in der größten Krise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren. Täglich gibt es Proteste gegen Machthaber Lukaschenko, der nach der Abstimmung mehr als 80 Prozent der Stimmen für sich reklamierte. Das Ergebnis gilt als grob gefälscht. Die EU hat bereits Sanktionen gegen Unterstützer Lukaschenkos verhängt.

Asselborn zu Berg-Karabach: „Russland gibt sich Mühe“

Auch der Stand der Serbien-Kosovo-Gespräche für eine Normalisierung der Beziehungen beider Nachbarländern sowie die Kämpfe zwischen den verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan in Berg-Karabach stehen auf dem Programm.

In der Nacht zum Samstag hatten sich beide Seiten nach den schwersten Gefechten in der Kaukasus-Region seit Jahrzehnten unter Vermittlung Russlands auf eine Waffenruhe geeinigt. Allerdings war die Feuerpause, die seit Samstagmittag offiziell in Kraft ist, sehr brüchig.

„Russland gibt sich wenigstens Mühe, um einen Waffenstillstand hinzubekommen. Die Türkei ist noch nicht auf dieser Schiene“, erklärte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn kurz vor dem Treffen in Kirchberg in Bezug auf die Kämpfe in Berg-Karabach. Aserbaidschan habe den Konflikt angezettelt, sagte Asselborn. Das Land gilt als historischer Partner der Türkei. Asselborn rief Ankara daher auf, sich an den Bemühungen um einen Waffenstillstand zu beteiligen. Es müsse eine weitere humanitäre Katastrophe verhindert werden.