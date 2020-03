"Die Grenze ist nicht offen“, so die Botschaft von Josep Borrell an die Flüchtlinge in der Türkei. Im umkämpften Rebellengebiet Idlib in Syrien scheint die vereinbarte Waffenruhe indes zu halten.

EU-Außenbeauftragter zu Migranten: "Geht nicht zur Grenze"

"Die Grenze ist nicht offen“, so die Botschaft von Josep Borrell an die Flüchtlinge in der Türkei. Im umkämpften Rebellengebiet Idlib in Syrien scheint die vereinbarte Waffenruhe indes zu halten.

(dpa) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat Migranten in der Türkei eindringlich davor gewarnt, sich auf den Weg Richtung Europa zu machen. „Geht nicht zur Grenze, die Grenze ist nicht offen“, sagte der Spanier am Freitag nach einem Syrien-Krisentreffen der EU-Außenminister in Zagreb. „Wenn wir kritische Situationen vermeiden wollen, müssen die Menschen die Wahrheit wissen.“ Die Nachrichten über angeblich offene EU-Grenzen zu Griechenland, Bulgarien oder Zypern seien falsch. „Lasst uns dieses Spiel beenden.“

Die Türkei hatte am vergangenen Wochenende erklärt, die Grenzen zur EU seien offen. Daraufhin machten sich Tausende Migranten auf den Weg Richtung Europa. Griechenland weist sie mit Härte ab. „Vermeidet eine Situation, in der ihr in Gefahr geraten könntet“, sagte Borrell.

Nach dem kurzfristig angesetzten Treffen betonte er zudem die humanitäre Krise im Norden Syriens. Satellitenbilder zeigten die dramatische Lage an der türkischen Grenze, sagte er und sprach von einem „Meer aus Zelten, wo die Flüchtlinge mitten im Winter Schutz suchen“. Jeden Tag müssten eine Million Menschen versorgt werden. Er erwarte, dass die von Russland und der Türkei vereinbarte Waffenruhe die humanitäre Hilfe erleichtern werde.

Dazu müsse jedoch der Zugang über die beiden offenen türkisch-syrischen Grenzübergänge gewährleistet und möglicherweise erleichtert werden. 100 schwere Lastwagen müssten die Grenzübergänge täglich passieren. Es sei eine Herausforderung, eine Million Menschen mit Lebensmitteln, Medizin und Unterkünften zu versorgen - „mitten in den Bergen, mitten im Winter, mitten im Krieg“.

Lage in Idlib vorerst beruhigt

Nach dem Beginn der Waffenruhe hat sich die Lage in dem heftig umkämpften syrischen Rebellengebiet um die Stadt Idlib beruhigt. Russische und syrische Jets flogen am Freitag zunächst keine Angriffe, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete. Es herrsche eine „gespannte Ruhe“. Mehrere EU-Staaten begrüßten die Einigung zwischen den Schutzmächten Türkei und Russland.

Flüchtlinge in der Pufferzone an der türkisch-griechischen Grenze in Edirne. Foto: AFP/Bülent Kilic

Russland und die Türkei hatten sich als Schutzmächte der syrischen Regierung und der Rebellen am Donnerstagabend auf eine neue Waffenruhe für Idlib geeinigt. Sie trat um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft. Sie sieht auch einen „Schutzkorridor“ entlang der wichtigen Schnellstraße M4 vor, die durch das Rebellengebiet führt. Die russische und türkische Armee wollen dort vom 15. März an gemeinsam patrouillieren.

Die beiden Schutzmächte reagierten mit dem Abkommen auf die jüngste Eskalation. Die syrischen Regierungstruppen hatten im vergangenen Jahr eine Offensive auf Idlib begonnen und konnten zuletzt wichtige Geländegewinne erzielen. Der Vormarsch der Anhänger von Syriens Präsident Baschar al-Assad führte zu schweren Zusammenstößen mit der türkischen Armee, die dort ebenfalls im Einsatz ist und syrische Rebellen unterstützt. Beide Seiten erlitten hohe Verluste.

Die Eskalation verschärfte auch die humanitäre Not. Nach Angaben der UN sind seit Anfang Dezember fast eine Million Menschen vor der Gewalt und den heranrückenden Regierungstruppen in Richtung der türkischen Grenze geflohen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Hilfsorganisationen sind nicht mehr in der Lage, sie zu versorgen.