EU-Asyl-Gipfel: Grüne Basis appelliert an eigene Parteispitze

Knapp vor dem Spitzentreffen in Luxemburg hagelte es Kritik auf die deutsche Ampel - auch aus den eigenen Reihen wurde Protest laut.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

„Abschreckung und Abschottung“ steht in dem Brief. Und „massive Beschneidung des Asylrechts“. Adressaten des Schreibens: das Spitzenpersonal der Grünen, vorneweg Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annelena Baerbock. Die Absender sind ebenfalls Grüne - allerdings nicht ganz so prominent; unter anderen zeichnen die Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina, die Thüringer Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich und der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Timon Dzienus.

Insgesamt, meldet der „Spiegel“ in der Nacht zum Dienstag, trage der Brief 730 Unterschriften. Rothe-Beinlich lässt sich am Dienstag vom Leib- und Magenblatt der Grünen, der „taz“, mit dem Vorwurf zitieren, was die EU-Kommission plane und wozu die Bundesregierung offenbar zustimmungswillig sei, „das geht mit grüner, menschenrechtsorientierter Flüchtlingspolitik nicht zusammen“.

Krach in der Ampel-Koalition

Gemeint ist, unter anderem, die Deklaration neuer sicherer Herkunftsländer und die Vorprüfung von Asylgesuchen schon an den EU-Außengrenzen. Die Bundesregierung hat sich offen für dieses Verfahren gezeigt; inzwischen allerdings streiten Grüne und FDP darüber, wieder einmal. Die Grünen wollen Minderjährige und ihre Familien von der Prüfung ausgenommen wissen, die Liberalen nur Kinder bis zwölf und ihre Angehörigen.

Die Quadratur des innerkoalitionären Kreises versucht Innenministerin Nancy Faeser. Und beschreibt damit vor allem den Konflikt, den die EU seit Jahren vergeblich zu lösen versucht und der nun auch die Berliner Regierung erreicht hat: „Es muss eine humanitäre Aufnahme der Geflüchteten aus der Welt geben“, sagt die Sozialdemokratin. „Aber es muss auch einen wirksamen Schutz der Außengrenzen geben.“

Baerbocks Optimismus basiert nur bedingt auf Fakten. Polen, Ungarn, Tschechien beharren bislang auf ihrem Nein zu einem allgemeinen Verteilungsschlüssel.

Beim grünen Regierungspersonal klingt das bislang nicht grundlegend anders. Außenministerin Baerbock findet zwar, einerseits, die Schnellverfahren an den Grenzen hoch problematisch. Andererseits sei der Kommissionsvorschlag die einzige Chance, in absehbarer Zeit zu einem „geordneten und humanen Verteilungsverfahren“ zu kommen.

Länder an der EU-Außengrenze zeigen sich skeptisch

Baerbocks Optimismus basiert nur bedingt auf Fakten. Polen, Ungarn, Tschechien beharren bislang auf ihrem Nein zu einem allgemeinen Verteilungsschlüssel; mindestens Polen verweigert sich auch der vorgesehenen Strafe, wenn Staaten die vorgesehene Zahl an Asylbewerbern nicht aufnehmen: pro Person 22.000 Euro.

Skeptisch sind andererseits auch Staaten, die beim Außengrenzen-Verfahren Verantwortung trügen: Italien, Griechenland, Malta, Zypern. Sie fürchten Überforderung. Die grüne Basis in Deutschland argwöhnt noch Schlimmeres - allerdings für die Asylbewerber: „Mitgliedsstaaten werden teilweise zur Inhaftierung der Schutzsuchenden verpflichtet und erhalten zusätzliche massive Möglichkeiten zu Asylrechtsverschärfungen auf nationaler Ebene.“

Schon am Wochenende haben Prominente gegen die Asylpolitik der Bundesregierung protestiert, indem sie einen offenen Brief der Nichtregierungsorganisation #LeaveNoOneBehind unterzeichneten. „Statt die versprochenen Verbesserungen voranzutreiben“, steht darin, „wollen Sie nun den massivsten Asylrechtsverschärfungen jemals zustimmen.“

Prominente Unterstützung

Unterschrieben haben unter anderen die Schauspielerinnen Nina Hoss und Katja Riemann und der Sänger Herbert Grönemeyer. Sie warnen zudem: „Wir sehen, dass der Populismus auch in Deutschland die Oberhand gewinnt.“ Massiver formuliert die grüne Basis: „Wir erwarten“, schreibt sie dem Spitzenpersonal, „dass ihr gemeinsam mit viel Rückenwind aus der Partei, Zivilgesellschaft und der Wissenschaft dazu beitragt, dass Populismus nicht in Gesetzesform gegossen wird.“

Dienstagnachmittag dann machen 24 Bundestagsabgeordnete von Grünen und SPD ihren Protest öffentlich und warnen davor, dass die Vorschläge für ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem das Recht auf Asyl abschwächen könnten. Spätestens jetzt haben alle drei Regierungsparteien ein Problem. Und die Ampel möglicherweise den nächsten öffentlichen Krach.

