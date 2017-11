(dpa) - Angesichts der dramatischen Situation von Migranten in Libyen loten Deutschland und Frankreich gemeinsam mit weiteren Partnern Handlungsoptionen aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Rande des EU-Afrika-Gipfels in Abidjan, bei einem kurzfristig angesetzten Treffen am Mittwochabend solle es unter anderem darum gehen, dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) Zugang zu den „schrecklichen Lagern“ in Libyen zu verschaffen.



Zudem soll nach Merkels Angaben dafür gesorgt werden, dass junge Menschen aus Libyen unter menschlichen Bedingungen in ihre Heimat zurückkehren könnten. In bestimmten humanitären Notfällen sollten einzelne Menschen auch in Europa aufgenommen werden können.

Aus den Flüchtlingslagern in Libyen hatte es zuletzt immer wieder Berichte über Folter, Vergewaltigungen und Morde gegeben. Zudem sollen Migranten demnach sogar als Sklaven verkauft werden.

Neben Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sollten der libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch sowie Vertreter des Nigers, des Tschads, der Vereinten Nationen sowie der Europäischen und Afrikanischen Union teilnehmen. Man müsse erreichen, dass der libysche Premierminister dort, wo er im Land Einfluss habe, bereit sei, die Lager zu öffnen, sagte Merkel.

Dann müsse die Afrikanische Union mit allen Stämmen und Gruppen in Libyen sprechen, da der Ministerpräsident nicht auf alle Bereiche seines Landes Zugriff habe. Schritt für Schritt müsse es dann ermöglicht werden, dass die internationalen Organisationen wieder permanent in Libyen arbeiten könnten.

Deutschland und Italien brächten dabei finanzielle Unterstützung ein, sagte Merkel. Libyen müsse aber zunächst bereit sein, sich bei den Maßnahmen für die Migranten aktiv einzubringen. Zudem müsse der UN-Prozess zu einer Versöhnung und politischen Lösung im Land unterstützt werden.