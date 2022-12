Überrraschend deutlich ist in der Kirche der Wunsch nach mehr Mitspracherechten für Frauen. Doch bei einer zentralen Frage mauert der Vatikan.

Es tut sich was bei der Rolle der Frau in der Kirche

(mit KNA) Frauen sollen in der katholischen Kirche eine stärkere Rolle ausüben - das ist eine langjährige Forderung reformfreudiger Kreise vor allem in westlichen Ländern. Doch der Wunsch nach Veränderung geht offenbar weit darüber hinaus. Das geht aus den Auswertungen von Berichten für die große Weltsynode der Kirche hervor, die Papst Franziskus einberufen hat. Deren Moderator ist ein enger Vertrauter des Kirchenoberhaupts aus dem Kreise der Kardinäle: Luxemburgs Erzbischof Jean-Claude Hollerich.

Im Oktober 2021 eröffnete Franziskus den Prozess der Weltsynode, der auf mehrere Jahre ausgelegt ist. Dabei ging der argentinischstämmige Papst ganz anders vor als seine Vorgänger. „In den letzten Pontifikaten waren Synoden immer Treffen von Bischöfen, die ein paar Tage in Rom getagt haben“, erklärte Hollerich im Juli. Doch schon früh in der Amtszeit von Papst Franziskus habe sich abgezeichnet, dass eine viel stärkere Beteiligung von Laien als zuvor erwünscht ist.

Entsprechend haben Laien auch bei der Weltsynode mehr zu sagen. Weltweit wurden die Gläubigen gefragt, sich per Email, Brief oder bei Versammlungen mit Vorschlägen zu äußern. Auch in Luxemburg wurden insgesamt 267 Fragebögen ausgefüllt. Daraus ergab sich ein 16-seitiger Bericht, der in den Vatikan ging. Zusammen mit den Rückmeldungen aus aller Welt wurde er dort ausgewertet.

Neue Ämter für Frauen

Bei einem Besuch im hessischen Fulda sagte Kardinal Hollerich am Dienstagabend, dass die Stärkung der Rolle der Frau in der katholischen Kirche als eine weltweite Forderung sei. Das sei ein wichtiges Ergebnis der Einreichungen aus fast allen Bistümern der Weltkirche: „In allen Beiträgen kam vor, dass Frauen in der Kirche mehr gehört werden müssen und ihre Rolle in der Kirche wichtiger werden muss.“

Zugleich schränkte der Kardinal ein, das heiße nicht, „dass die ganze Welt denkt, dass Frauen geweiht werden sollen“. Dass es auf absehbare Zeit Priesterinnen gibt, so wie etwa bei der protestantischen oder anglikanischen Kirche, ist also nicht zu erwarten.

Doch viele Bistümer können sich offenbar durchaus liturgische Ämter für Frauen vorstellen: „Ungefähr die Hälfte tritt für Frauen als Diakoninnen ein, und ein kleiner Anteil spricht vom Priestertum der Frau“, so der Kardinal. Eine Diakonin dürfte Taufen abhalten, Begräbnisse abhalten, auch Wortgottesdienste abhalten - Eucharistiefeiern wären ihr jedoch nicht gestattet.

Respekt für Minderheiten

Grundlage ist ein Arbeitsdokument, das auf Basis der Einreichungen aus fast allen Diözesen weltweit erstellt und Ende Oktober im Vatikan vorgestellt wurde. Nach dieser ersten Phase auf Ebene der Ortskirchen läuft seit Herbst die zweite, kontinentale Phase. Sie soll in Versammlungen der Bischofssynode im Oktober 2023 und im Oktober 2024 in Rom münden.

Der 64-jährige Hollerich sprach in der Theologischen Fakultät Fulda zum Thema „Weltbischofssynoden zur Synodalität“. Er nannte als ein weiteres wichtiges Ergebnis aus den Einreichungen der Diözesen weltweit, die Menschen erwarteten, „dass die offizielle Kirche - das heißt: wir Bischöfe, Priester und so weiter - dass wir handeln, so wie Christus in den Evangelien handelt“. Und das heiße: „Allen Leuten muss mit Respekt und mit Liebe begegnet werden. Niemand darf ausgeschlossen werden“, sagte der Luxemburger Erzbischof.

Dies gelte für Minderheiten in der Kirche, wie etwa "Leute, die ihre Frömmigkeit in der tridentinischen Messe ausleben". Für Furore habe gesorgt, dass in den Antworten vieler Diözesen "das Wort LGTBQ" vorgekommen sei, "nicht nur in den Antworten aus Europa und Amerika, sondern auch aus Asien und sogar aus Afrika". LGBTQ steht für Menschen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, Transgender oder queer identifizieren. Hollerich betonte in diesem Zusammenhang, es gehe nicht um eine Änderung der Lehre der Kirche, sondern um "eine Änderung der Haltung der Kirche".