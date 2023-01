Am Mittwoch beginnt die Polizei das bekannteste Dorf zu räumen, das dem deutschen Braunkohletagebau weichen muss.

Braunkohletagebau

Konfrontation zwischen Polizei und Kohlegegnern in Lützerath

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Am Dienstagabend schon hat es geknallt. Vorerst nur mit Worten. Aber das hat auch schon gereicht. In Erkelenz, der Stadt, zu der Lützerath gehört, ist Bürgerversammlung. Auf dem Podium: Bürgermeister Stephan Muckel, CDU. Landrat Stephan Pusch, CDU. Polizeipräsident Dirk Weinspach, privat Mitglied bei den Grünen.

In Erkelenz aber ist Weinspach dienstlich. Anderntags wird er die Räumung von Lützerath anordnen, dem besetzten Dorf am Rand des Braunkohletagebaus Garzweiler II. Nicht Nordrhein-Westfalen verorten Lützerath am leichtesten, wenn sie Fußballfans sind. Es liegt ungefähr 15 Kilometer südlich von Mönchengladbach. Noch. Und nur, was vom Dorf übrig ist.

Im Internet und mit jedem Navigationssystem kann man sich anschauen, wie nah das Ende an Lützerath schon gerückt ist. Der Tagebau strebt vom Osten heran, er hat längst die Kilometermarke passiert. Wer noch nie gesehen hat, wie sich die Riesenbagger in den Boden fressen, um das Wertvolle darin heraus zuschaufeln, die Kohle, und wie sie dabei den Löss ganz oben und den Kies und den Sand darunter beiseite räumen – der darf erschrecken. Und „Zerstörung“ denken und „Mondlandschaft“.

Beim Energiekonzern RWE AG – was einst für Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk stand – steht Lützerath für „Versorgungssicherheit“; zumindest schreibt RWE das so im Internet. Und die PR-Abteilung hat dazu ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Markus Krebber aus dem November gestellt, in dem der dem „Spiegel“ zu Lützerath sagt: „Wir brauchen die Kohle, damit wir die notwendigen Strommengen liefern können.“

Gutachten stellen Abriss infrage

Es gibt Gutachten, die das exakte Gegenteil belegen. Eines haben Wissenschaftler der Europa-Universität Flensburg, der Technischen Universität Berlin und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin, die sich „Coal Exit Research Group“ nennen, im August vorgestellt.

Trotz des Ausfalls von russischem Gas als Folge von Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine, trotz des Weiterbetriebs und der Reaktivierung von Kohlekraftwerken, für die sich Robert Habeck, der grüne Minister für Wirtschaft und Klimaschutz in Berlin, deswegen entschieden hat, heißt es da: „Eine Inanspruchnahme von Lützerath ist energiewirtschaftlich nicht notwendig und klimapolitisch nicht zu rechtfertigen.“

Wir brauchen die Kohle, damit wir die notwendigen Strommengen liefern können. Markus Krebber, RWE-Vorstandschef

Das Publikum kann sich nicht in die Tiefen der Energiewirtschaft und -politik einarbeiten, um zu entscheiden, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. In Lützerath, das die Ersten der gut hundert Einheimischen schon 2006 verließen, acht Jahre, ehe die Landesregierung in Düsseldorf das Dorf endgültig zum Abbaggern freigab, halten nun Menschen die Häuser besetzt, die das Klima und damit auch die Welt und die Menschheit retten wollen und Lützerath zu „Lützi“ umgetauft haben.

Ein Demonstrant sitzt während der Räumung Lützeraths vor einem Plakat auf einer Holzkonstruktion. Foto: dpa

Als Letzter ging der Bauer Eckardt Heukamp, der sich bis vergangenen März gegen die Enteignung wehrte – und vor allen Gerichten verlor. Jetzt, wo seit Mittwochmorgen um neun die Polizei vorrückt zum Räumen, sitzt ein Klimaaktivist vor Heukamps Haustür und sagt, die sei 250 Jahre alt und denkmalgeschützt, und es sei versprochen, sie werde das Dorf heil verlassen.

Egal, ob nun RWE Recht hat oder die Wissenschaftler: In Lützerath geht es längst um viel mehr als um Fakten.

Habeck unter Druck

Das weiß – und spürt – auch Minister Habeck. Lützeraths Ende ist Teil eines Kompromisses, den die noch frische schwarz-grüne Landesregierung unter seiner Beteiligung mit RWE ausgehandelt hat. Der andere: In NRW kommt das Ende der Kohle acht Jahre früher als geplant und als in der Lausitz im Osten. 2030 ist Schluss. Beim Parteitag hat Habeck den Deal gerade so durchgekriegt; aber die grüne Jugend ist sauer und droht öffentlich mit „Konflikt“.

In Lützerath geht es längst um viel mehr als um Fakten.

In Lützerath wird die Polizei mit Barrikaden empfangen, da und dort fliegen Feuerwerkskörper und Steine und Molotowcocktails. Aktivisten berichten von Gewalt der Polizei, die Polizei weist das zurück. RWE beginnt, das Dorf zu umzäunen. In Berlin sagt Minister Habeck, auch wenn es „guten Grund“ zum Protest für Klimaschutz gebe – „Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol“. Und Habeck verweist auf die fünf Dörfer, die nun, dank des Deals, überleben.

Das hat CDU-Landrat Pusch bei der Bürgerversammlung als „Erfolgsgeschichte“ für die Klimabewegung gelobt – und dafür zornige Buhrufe kassiert. Dass er qua Amt die Rechtsgrundlage für den Polizeieinsatz erlassen hat, nennt Pusch „meine Pflicht“ - und beklagt „Bauchschmerzen“ dabei.

Polizeipräsident Weinspach, der Grüne, sagt als Polizist, dass er Deeskalation wolle, und „als Privatmensch und als Bürger“, auch er sorge sich um den Planeten und um das 1,5-Grad-Ziel. Aber „ob diese 1,5-Grad-Grenze ein paar Meter vor oder hinter Lützerath verläuft, das weiß ich nicht“.

