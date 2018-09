„Es ist normal, dass Emotionen hochkochen“

Diego VELAZQUEZ

„Demütigung“ und „Desaster“, so die Schlagzeilen im Vereinigten Königreich nach dem EU-Gipfeltreffen vergangene Woche in Salzburg. Dort hatte die britische Premierministerin Theresa May für ihren Brexit-Plan bei ihren Amtskollegen geworben – anscheinend erfolglos. Kurz danach folgte eine konfrontative Erklärung von May in London. Gregor Schusterschitz, österreichischer Botschafter in Luxemburg und gleichzeitig auch Brexit-Delegierter für sein Land, erläutert, warum die dramatische Rhetorik zu den Brexit-Verhandlungen dazugehört.