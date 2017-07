(KNA) - Der schlichte Holzsarg von Jacques Hamel war mit einem weißen Priestergewand und einer roten Stola bedeckt. Dies sollte daran erinnern, dass der Tod Hamels dem Jesu Christi ähnlich sei, der zu Unrecht verurteilt und getötet wurde.



Heute, am 26. Juli, jährt sich der Tag, an dem der Priester Jacques Hamel während einer Messe in Saint-Etienne-du-Rouvray von zwei Islamisten ermordet wurde. Er war der erste Priester in Europa, der Opfer der Dschihadisten wurde.

Abschied in der Kathedrale von Rouen: Der Trauerfeier stand der Erzbischof von Rouen, Dominique Lebrun, vor.

Bescheiden und einfach - mit diesen Worten beschrieb der Priester Pierre Belhache der benachbarten Pfarrgemeinde den Pater. "Er war ein Mann, der einfach gelebt hat; jemand, der immer etwas zu tun hatte", sagte Belhache vor einem Jahr.

Hamel war trotz seiner 85 Jahre aktiv in der Gemeinde. Regelmäßig feierte er Messen, taufte Kinder und traute Verliebte. "Eine Person, die für ihre Ideen und ihre Religion lebte", so charakterisierte der Präsident der Muslime der Normandie, Mohammed Karabila, den Priester. Hamel habe ein besonderes Charisma gehabt, so Karabila.



"Sein Gesicht strahlte Gutherzigkeit aus"

Andere schätzten Hamels Aufmerksamkeit, seine rücksichtsvolle Art und sein Lächeln, das er immer auf den Lippen gehabt haben soll. "Sein Gesicht strahlte Gutherzigkeit aus", sagte der ehemalige Erzbischof von Rouen, Jean-Charles Descubes.

Zu seiner Beerdigung in der Kathedrale von Rouen am 2. August 2016 kamen 1.600 Menschen, u.i. Frankreichs damaliger Innenminister Bernard Cazeneuve sowie zahlreiche Geistliche und Vertreter anderer Religionsgemeinschaften. In einer bewegenden Ansprache wandte sich Hamels Schwester an die Trauergemeinde. Sie erinnerte sich, dass ihr Bruder sich während des Algerienkriegs entschieden habe, als einfacher Soldat zu dienen, obwohl ihm der Offiziersgrad angeboten worden sei. Diesen habe er abgelehnt, da er keine Anweisung zum Töten habe geben wollen.

Tiefe Betroffenheit: Die Menschen schätzten an Pfarrer Hamel dessen Aufmerksamkeit und rücksichtsvolle Art.

Der Fall Hamel erschütterte die katholische Kirche. Im September 2016 würdigte Papst Franziskus Hamel als Märtyrer. In einer Messe mit Pilgern des Erzbistums Rouen sagte er, Hamel stehe in einer Reihe mit den Glaubenszeugen der ersten Jahrhunderte. "Die ersten Christen haben ihr Bekenntnis zu Jesus Christus mit dem Leben bezahlt", sagte der Papst. "Diese Geschichte wiederholt sich bis heute, und in der heutigen Kirche gibt es mehr christliche Märtyrer als in den ersten Zeiten."



Seligsprechungsverfahren eröffnet



Der Erzbischof von Rouen, Dominique Lebrun, eröffnete im April schließlich offiziell das Seligsprechungsverfahren für Hamel. Auch die muslimische Welt schreckte über den Mord an dem Priester durch zwei Islamisten auf. Der praktizierende Muslim Mohammed Nadim hat seine Gedanken in Briefen an Hamel dokumentiert und in einem Buch mit dem Titel "Requiem pour le père Jacques Hamel" veröffentlicht. Darin drückt er seine Bestürzung, Wut und auch Fragen zum Glauben sowie der Schwierigkeit des Zusammenlebens aus. Er bittet um Vergebung im Namen der Menschen und nicht im Namen ihrer Religion.



Nadim nennt Hamel Vater und Bruder, obwohl sie sich niemals getroffen haben. Im Vorwort schreibt der Erzbischof von Rouen, dass das Requiem grün wie die Hoffnung oder blau wie der Horizont sei. Er dankt Nadim für seine offenen Worte und schreibt am Ende: "Wir kannten uns nicht, aber jetzt sind wir befreundet. Haben wir den gleichen Gott? Möge Gott Sie segnen!"