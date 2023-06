Ein Missbrauchsbetroffener hat in Köln deutlich mehr Geld von der Kirche erhalten als bislang üblich. Auch in Luxemburg gab es eine Änderung.

Landgericht Köln

Warum ein Missbrauchsopfer nun deutlich mehr Geld erhalten hat

Ein Missbrauchsbetroffener hat in Köln deutlich mehr Geld von der Kirche erhalten als bislang üblich. Auch in Luxemburg gab es eine Änderung.

(KNA) - Das Erzbistum Köln soll einem Missbrauchsbetroffenen 300.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Darauf angerechnet werden bereits von der Kirche an das Opfer ausbezahlte 25.000 Euro in Anerkennung des Leids, wie das Landgericht Köln am Dienstag entschied. Der 64-jährige Georg Menne hatte von der Diözese 725.000 Euro Schmerzensgeld sowie 80.000 Euro für mögliche künftige Schäden verlangt. Auf einen von Richter Stephan Singbartl angeregten Vergleich konnten sich die beiden Seiten nicht einigen.



Klägeranwalt Eberhard Luetjohann ließ nach der Entscheidung offen, ob er in Berufung geht. Menne selbst wollte sich zunächst nicht äußern.

Der Kläger und Missbrauchsbetroffene Georg Menne Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki begrüßte das Urteil. „Ich bin froh und dankbar, dass das Gericht mit seiner Entscheidung zur Klarheit in diesem Fall beigetragen hat.“ Das Erzbistum ergänzte, es übernehme für das erlittene Unrecht und Leid der Betroffenen institutionelle Mitverantwortung. Im konkreten Fall habe Woelki daher darauf verzichtet, eine Verjährung zu beanspruchen. Auch der Vortrag des Klägers sei nicht bestritten worden. In der Verhandlung hatte der Anwalt des Erzbistums betont, in keinem vergleichbaren Fall sei ein mittlerer sechsstelliger Betrag gezahlt worden.

„Wichtiges Signal“

Der Sprecher der Betroffenengruppe "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, nannte die Entscheidung ein wichtiges Signal für Tausende ähnlich gelagerte Fälle in Deutschland. Es gebe nun erstmals ein Urteil eines deutschen Gerichts, das einem Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs durch einen Priester der katholischen Kirche eine Entschädigung in Form eines Schmerzensgelds zuspreche. Die Kirche habe seit mehr als einem Jahrzehnt die Opfer hingehalten und mit symbolischen Zahlungen ruhiggestellt. Nun müsse sie angemessene Entschädigungen zahlen, so Katsch.

Menne soll in den 1970er Jahren mehr als 320 Mal von einem Priester missbraucht worden sein. Vorwürfe gegen den Geistlichen wurden dem Erzbistum 1980 sowie 2010 bekannt - er konnte dennoch viele Jahre weiter als Seelsorger arbeiten. Der Betroffene wirft der Erzdiözese daher Amtspflichtverletzung durch Unterlassen vor.

Missbrauchsbetroffene in der katholischen Kirche erhalten von Bistümern und Orden in der Regel Zahlungen in Anerkennung ihres Leids. In dem kircheninternen System reicht es für gewöhnlich aus, wenn Betroffene den Missbrauch und die dadurch entstandenen Schäden in einem Antrag plausibel darlegen. Vor einem staatlichen Gericht dagegen müssen sie ihre Entschädigungsansprüche im Zweifel beweisen. Im konkreten Fall hat das Erzbistum den Sachverhalt als unstreitig anerkannt.

Bis 2020 lag die Höhe der Kirchenzahlungen an Opfer in Deutschland bei maximal 5.000 Euro. Dann wurde die Summe auf bis zu 50.000 Euro erhöht. Über die konkrete Höhe entscheidet seit 2021 die unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA).

Nach ihren Angaben orientiert sich die Leistungshöhe „am oberen Bereich der durch staatliche Gerichte in vergleichbaren Fällen zugesprochenen Schmerzensgelder“. In den ersten zwei Jahren erhielten Betroffene im Mittel rund 22.000 Euro pro Antrag. In etwa acht Prozent der Fälle wurden laut UKA aber mehr als 50.000 Euro gezahlt, mitunter auch mehr als 100.000 Euro.

In Luxemburg gibt es etwas mehr Geld In Luxemburg wurden ähnlich wie in Deutschland jahrelang maximal 5.000 Euro als „Leistungen in Anerkennung des Leids, das Opfern sexueller Gewalt im Bereich der Kirche zugefügt wurde“, ausgezahlt. Im Jahr 2022 wurde der Höchstbetrag auf 6.500 Euro erhöht, wie das Erzbistum auf Nachfrage mitteilt. Es gebe derzeit keine Überlegungen, die Zahlungen darüber hinaus weiter zu erhöhen. (mer) Anlaufstelle für Missbrauchsopfer

Im Erzbistum Luxemburg ist seit 2014 ist Dr. Martine Jungers Ansprechpartnerin für Betroffene von sexueller Gewalt. Die Anlaufstelle für Missbrauchsopfer ist über Tel. 621 676 349 (freitags von 9 bis 11 Uhr) sowie per Email unter fir-iech-do@cathol.lu erreichbar.

