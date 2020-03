Mit mehr als 900 Infektionen hat sich das neuartige Coronavirus in vielen Regionen Deutschland ausgebreitet. Nun stirbt in Ägypten der erste deutsche Staatsbürger.

Erstmals Deutscher nachweislich an Covid-19 gestorben

Mit mehr als 900 Infektionen hat sich das neuartige Coronavirus in vielen Regionen Deutschland ausgebreitet. Nun stirbt in Ägypten der erste deutsche Staatsbürger.

(dpa) - Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 gestorben. Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Es ist zugleich der erste Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika.



Der Mann sei aus der bei Touristen beliebten Stadt Luxor im Süden Ägyptens in den Strandort Hurghada gereist, teilte Ministeriumssprecher Chalid Megahid mit. Nach seiner Ankunft habe er eine erhöhte Temperatur gehabt und sei im Krankenhaus positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Der Mann sei auf der Intensivstation behandelt worden und habe sich geweigert, in eine andere Klinik verlegt zu werden. Sein Zustand habe sich zunehmend verschlechtert, am Sonntag sei er verstorben. Wo der Urlauber sich ansteckte, blieb zunächst unklar.

Formel 1: Bahrain-Rennen ohne Zuschauer Die Ausbreitung des Corona-Virus wirbelt die Formel 1 weiter durcheinander. Das zweite Saisonrennen soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

Ägypten hatte im Vergleich zu anderen Ländern im arabischen Raum zunächst vergleichsweise wenige Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet. Vor allem der regionale Nachbar Iran, wo inzwischen nach offizieller Statistik rund 145 Menschen an der vom Virus verursachten Krankheit Covid-19 verstarben, meldete fast 6000 Fälle. In Kuwait, Bahrain und dem Irak wurden Dutzende nachgewiesene Infektionen erfasst.