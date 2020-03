Erster Corona-Impfstoff getestet

US-Forscher versuchen, einen Impfstoff zu entwickeln. In Seattle erhielten die ersten Testpersonen eine Injektion mit dem im Eiltempo entwickelten Mittel.

Von Thomas Spang, LW-Korrespondent in Washington

Jennifer Haller (43) fühlte sich nach dem Erhalt der Spritze mit dem experimentellen Impfstoff “großartig”. Die Mitarbeiterin eines kleinen Technologie-Unternehmens in Seattle meldete sich freiwillig, um den auf “Nuklein-Säuren” basierenden Wirkstoff als erste Person an sich testen zu lassen. “Das ist eine wunderbare Möglichkeit für mich, etwas zu tun”, sagt Jennifer. “Wir fühlen uns alle so hilflos”.

Beim Verlassen des Behandlungszimmers im “Kaiser Permanente Forschungszentrum” huschte ein schüchternes Lächeln über ihr Gesicht ...