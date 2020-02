Am Montag, 3. Februar, wird es für die US-Demokraten ernst: In Iowa wird das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur eingeläutet. In den Wochen zuvor hat sich unser Korrespondent vor Ort umgeschaut.

International 8 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Erste US-Wahlen: Statt mit Trump ringen die Demokraten in Iowa mit sich selbst

Am Montag, 3. Februar, wird es für die US-Demokraten ernst: In Iowa wird das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur eingeläutet. In den Wochen zuvor hat sich unser Korrespondent vor Ort umgeschaut.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Des Moines)

Buschiger Scheitel, entschlossener Blick und gewinnendes Lachen – spätestens seit den beiden Kennedy-Brüdern helfen diese drei Zutaten, um erfolgreiche Karrieren in der US-Politik zu starten ...