Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt – und das Rennen bleibt spannend bis zum Schluss. Für Merkels Christdemokraten ist es ein bitterer Wahlabend.

Erste Hochrechnung

SPD liegt bei Bundestagswahl hauchdünn vor der Union

Deutschland hat am Sonntag einen neuen Bundestag gewählt – und das Rennen dürfte bis zum Schluss spannend bleiben. Für Merkels Christdemokraten ist es ein bitterer Wahlabend.

(dpa/jt) - Die deutschen Sozialdemokraten liegen laut ersten Hochrechnungen zum Ausgang der Bundestagswahl hauchdünn vor den Konservativen von CDU/CSU. Die Entscheidung über die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel hängt damit in der Schwebe.

Die Christdemokraten der scheidenden Regierungschefin erlitten empfindliche Verluste und erzielten ihr schlechtestes Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949. Dagegen konnten die Sozialdemokraten im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren kräftig zulegen. Zu den Gewinnern des Abends gehören auch die Grünen, wenngleich sie mit dem Griff nach der Kanzlerschaft scheiterten.

Nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF kam die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf 24,9 bis 25,8 Prozent (2017: 20,5). Die CDU/CSU mit Spitzenmann Armin Laschet büßte rund acht Punkte ein und landete bei 24,2 bis 24,9 Prozent (2017: 32,9).

Olaf Scholz (SPD) könnte Nachfolger von Angela Merkel werden. Foto: Martin Meissner/AP/POOL/dpa

Grüne verdoppeln Stimmenanteil

Auf dem dritten Platz rangieren die Grünen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit 14,7 bis 14,8 Prozent (2017: 8,9), ihr bisher bestes Bundestagswahlergebnis.

Die rechtspopulistische AfD erreichte 10,1 bis 11,3 Prozent (2017: 12,6), die FDP (Liberale) 11,2 bis 11,8 Prozent (2017: 10,7). Die Partei die Linke kam auf 5 Prozent (2017: 9,2).

Daraus ergibt sich nach Berechnungen der ARD folgende Sitzverteilung im neuen Bundestag: Die SPD holt 197 Mandate, die Union 198. Die Grünen kommen auf 117 Sitze. Die FDP zieht mit 88 Abgeordneten in den Bundestag ein, die AfD mit 89 und die Linke mit 40 Abgeordneten. Der Südschleswigsche Wählerverband als Vertreter der dänischen Minderheit erhält einen Sitz.

Das vorläufige amtliche Endergebnis wird nach Mitternacht erwartet.

Zwei Dreier-Koalitionen möglich

Nach diesen Prognosen könnte Scholz mit einer „Ampel“-Koalition aus SPD, Grünen und FDP regieren. Für ein rot-grün-rotes Linksbündnis mit Grünen und Linkspartei würde es nicht reichen.

Laschet könnte seinerseits versuchen, eine „Jamaika-Koalition“ (Schwarz-Gelb-Grün) mit FDP und Grünen zu bilden. „Ampel“ und „Jamaika“ hat es in Deutschland bisher nur auf Länderebene gegeben.

„Wir werden alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden“, sagte Laschet in einer ersten Reaktion. Eine Stimme für die Union sei eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dagegen sieht den Auftrag zur Regierungsbildung bei den Sozialdemokraten. „Wir wussten immer, dass es ein enges Rennen wird. Wir wussten, das wird ein knapper Wahlkampf“, sagte Klingbeil am Sonntagabend im ZDF. „Aber ganz klar: Die SPD hat den Regierungsauftrag. Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird.“

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hat sich nach der ersten Prognose zur Bundestagswahl enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei geäußert. „Wir haben zwar deutlich zugelegt, aber es fällt mir schwer, mich über dieses Zulegen so richtig zu freuen“, sagte Kellner am Sonntagabend. Die Erwartungen seien deutlich größer gewesen. Die Grünen hatten mit Baerbock zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Kanzlerkandidatin aufgestellt und lagen im Frühjahr in den Umfragen vorne.

SPD, Grüne und Linke wollen die Einkommenssteuern für Spitzenverdiener erhöhen, die Vermögenssteuer in Deutschland wieder einführen und den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,60 pro Stunde auf 12 Euro beziehungsweise 13 Euro (Linke) erhöhen.

Christdemokraten und Liberale lehnen Steuererhöhungen ab und wollen weiterhin eine Tarifkommission über den Mindestlohn entscheiden lassen. Die Linke fordert auch eine Auflösung der Nato und den Verzicht auf Auslandseinsätze der Bundeswehr, will eine Koalition mit SPD und Grünen daran aber nicht scheitern lassen.

Die AfD kommt für keine der übrigen im Bundestag vertretenen Parteien als Koalitionspartner in Frage. Ihre Präsenz im Parlament erschwert aber die Mehrheitsbildung. Die AfD fordert unter anderem eine strenge Begrenzung der Zuwanderung sowie den Austritt Deutschlands aus der EU und aus dem „Euro-System“.

Merkel bleibt vorerst im Amt

Der neue Bundestag wird sich voraussichtlich am 26. Oktober konstituieren. Er wählt auch den neuen Bundeskanzler. Die Kanzlerwahl kann aber erst nach Abschluss von Koalitionsverhandlungen stattfinden. So lange bleibt Merkel geschäftsführend im Amt. Die 67-Jährige regiert Deutschland seit November 2005. Sie hatte schon Ende 2018 erklärt, bei dieser Wahl nicht mehr kandidieren und sich danach aus der aktiven Politik zurückziehen zu wollen.

In Deutschland wird der Kandidat der stärksten Partei nicht automatisch Bundeskanzler. Nötig ist, dass der Bewerber die sogenannte „Kanzlermehrheit“, also die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, hinter sich bekommt. Bisher wurde Deutschland von einer schwarz-roten Koalition aus CDU/CSU und SPD regiert.

Zeitgleich mit der Bundestagswahl wurden am Sonntag in den Bundesländern Berlin und Mecklenburg-Vorpommern neue Regionalparlamente gewählt (siehe unten).

Berlin: SPD und Grüne ringen um Platz eins Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen ab. Beide Parteien lagen am Sonntag in Prognosen von RBB und ZDF nahezu gleichauf, wie die Sender nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr berichteten. Die SPD mit Spitzenkandidatin Franziska Giffey kam demnach auf 21,5 bis 23 Prozent. Die Grünen, für die Bettina Jarasch als Spitzenkandidatin ins Rennen ging, erreichten 22 bis 23,5 Prozent. Für die CDU sprachen sich laut den Prognosen 15 bis 17 Prozent der Wählerinnen und Wähler aus. Die Linke erreichten demnach 14 bis 14,5 Prozent. Die FDP erreichte 7,5 bis 8 Prozent, die AfD lag zwischen 6,5 und 7 Prozent. Berlin wurde in den vergangenen Jahren von einem rot-rot-grünen Bündnis unter Führung der SPD regiert. Nach den Prognosen wäre eine Fortsetzung dieser Koalition rein rechnerisch möglich. Giffey hatte sich zuletzt aber nicht klar dazu bekannt und die Koalitionsfrage offengelassen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller trat am Sonntag nicht wieder zur Abgeordnetenhauswahl an, er wollte als Spitzenkandidat der Berliner SPD in den Bundestag einziehen.

SPD siegt klar in Mecklenburg-Vorpommern Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern klar gewonnen. Laut einer ZDF-Prognose erzielten die Sozialdemokraten am Sonntag zudem einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl 2016 und haben nun mehrere Möglichkeiten zur Regierungsbildung. Der bisherige Koalitionspartner CDU erlitt dagegen erneut Stimmenverluste und steht vor dem schlechtesten Ergebnis im Nordosten seit der Wiedervereinigung.

