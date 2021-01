Erste Amtshandlungen Joe Bidens: Auf Versöhnungskurs

Ein forcierter Kampf gegen Corona, die Rückkehr auf die Weltbühne als verlässlicher Partner: Joe Biden hat die USA in seinen ersten Stunden im Amt auf einen neuen Kurs der Versöhnung gebracht.

Es waren bedrückende Fotos, die in den vergangenen Tagen aus Washington in die Welt gingen: Soldaten, die im Parlamentsgebäude schlafen, Sicherheitskräfte an allen Ecken und Enden – die Hauptstadt des „Land of the Free“ glich vor der Amtseinführung Joe Bidens einer belagerten Festung ...