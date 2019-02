Erschreckende Aussichten

Viel hatten Beobachter von dieser Rede zur Lage der Nation nicht erwartet. Und doch sollte sich der Abend als richtungsweisender entpuppen, als zunächst angenommen.

So unberechenbar Trump ist, so erschreckend spiegelt sein Auftritt vor dem Kongress die tatsächliche Lage des Landes wider. Zunächst gab sich der Präsident eine knappe halbe Stunde lang ungewohnt zahm und überraschend präsidial. Er hielt sich an die ungeschriebenen Spielregeln solcher Veranstaltungen, las Vor-Geschriebenes vom Teleprompter ab und sagte, was die Bürger hören wollen. Er beschwor die Einheit, rief zur Zusammenarbeit auf und reichte den Demokraten die Hand.

Einen kurzen Moment lang konnte man fast sogar meinen, der US-Präsident habe eingesehen, dass er auf Unterstützung angewiesen ist ...