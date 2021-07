Kanada kommt nicht zur Ruhe: Wieder haben Grabungen unmarkierte Kindergräber auf dem Gelände einer "residential school" zutage gefördert.

Erneuter Fund

160 Gräber bei katholischem Internat in Kanada entdeckt

Kanada kommt nicht zur Ruhe: Wieder haben Grabungen unmarkierte Kindergräber auf dem Gelände einer "residential school" zutage gefördert.

(KNA/tom) - In Kanada sind auf dem Gelände eines früheren Internats für indigene Kinder, einer sogenannten „residential school“, erneut zahlreiche unmarkierte Gräber entdeckt worden. Wie der Leiter der indigenen Gemeinschaft der Penelakut, Joan Brown, laut kanadischen Medien (Dienstag Ortszeit) mitteilte, stießen Forscher auf dem ehemaligen Schulgelände auf der Penelakut-Insel westlich Vancouver auf mehr als 160 Grabstellen mit sterblichen Überresten von Kindern.

Getrübte Stimmung statt Jubel an Kanadas Nationalfeiertag Der „Canada Day 2021“ steht ganz im Zeichen der Entdeckung von Gräbern Hunderter indigener Kinder.

In dem von der katholischen Kirche geleiteten Internat waren vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1975 Kinder indigener Mütter untergebracht. Die Schule war unter ihrem früheren Namen „Kuper Island Residential School“ bekannt. Wegen ihrer Insellage hieß sie in Schülerkreisen „Canada's Alcatraz“ - 1959 ertranken zwei Schwestern, beim Versuch, schwimmend vom Schulgelände zu fliehen.

"Es bricht mir das Herz", sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau Medienberichten zufolge nach Bekanntwerden des Funds. "Wir können diejenigen, die umgekommen sind, nicht zurückbringen, aber wir können und werden die Wahrheit ans Licht bringen und weiterhin mit den indigenen Gemeinschaften zusammenarbeiten, um die Diskriminierung und strukturellen Rassismus zu bekämpfen."

Pater Calmus und die Kinder von Vancouver Island Kanada wird gerade brutal an seine Vergangenheit erinnert. Auch ein Luxemburger war Direktor eines kirchlichen Internats in British Columbia.

Seit Ende Mai wurden in Kanada auf ehemaligen Internatsgrundstücken durch Bodenradar mehr als 1.000 Gräber mit den sterblichen Überresten von Kindern entdeckt. Im 19. und 20. Jahrhundert waren Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Kinder indigener Mütter - oft zwangsweise - in kanadischen Heimen untergebracht. Viele der landesweit mehr als 130 Einrichtungen wurden von katholischen Ordensgemeinschaften betrieben. Sie sollten die Kinder im Auftrag des Staates an die „christliche Zivilisation“ heranführen. Oft durften sie ihre Muttersprache nicht sprechen. Eine unbekannte Zahl von Kindern und Jugendlichen wurde körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht, viele starben an Infektionskrankheiten.

Unweit von Penelakut Island, an der Pazifik-Küste von Vancouver Island, liegt Kakawis. An der dortigen ehemaligen Christie Residential School war in den frühen 1930er-Jahren der Luxemburger Benediktinerpater Ildephonse Calmus Schulleiter.