Einen Monat nach der ersten Streikwelle mit rund 400 Flugausfällen haben die Gewerkschaften die in Deutschland bei Ryanair angestellten Piloten und Flugbegleiter für diesen Mittwoch zu einem neuerlichen 24-Stunden-Streik aufgerufen.

Erneute Streiks bei Ryanair in Deutschland

Einen Monat nach der ersten Streikwelle mit rund 400 Flugausfällen haben die Gewerkschaften die in Deutschland bei Ryanair angestellten Piloten und Flugbegleiter für diesen Mittwoch zu einem neuerlichen 24-Stunden-Streik aufgerufen.

(dpa) - Beim Billigflieger Ryanair wollen erneut die Piloten streiken. Einen Monat nach der ersten Streikwelle mit rund 400 Flugausfällen hat die Vereinigung Cockpit die in Deutschland angestellten Piloten für diesen Mittwoch (12. September, 03.01 Uhr) zu einem neuerlichen 24-Stunden-Streik aufgerufen.

Der Hahn hat das Nachsehen Ryanair ist im Passagierbereich der Platzhirsch am rheinland-pfälzischen Regionalflughafen Hahn im Hunsrück. Zum Winter streichen die Iren ihr Angebot dort zusammen. Anders ist die Lage in Luxemburg.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Flugbegleiter der irischen Fluggesellschaft ebenfalls zum Streik aufgefordert. Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde am 5. September ohne Ergebnis verlaufen sei, „ruft Verdi die Beschäftigten zum Arbeitskampf auf, um Druck auf die Arbeitgeber zu machen“, teilte die Gewerkschaft am Montagabend in Berlin mit. Bei den Verhandlungen geht es nach Verdi-Angaben um rund 1000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland.

Ein bislang vorliegendes Entgeltangebot nannte Verdi indiskutabel. „Es sieht für die Jahre 2018 und 2021 keine Erhöhungen vor, für 2019 die Umwandlung einer bestehenden Leistungsprämie sowie eine Erhöhung pro Flugstunde um lediglich 50 Cent und eine Erhöhung der Entgelte in 2020 um 41 Euro pro Monat“, heißt es in der Mitteilung. Verdi verlange „eine substantielle Entgeltsteigerung, die das Einkommen für alle Beschäftigten existenzsicher und planbar macht. Dazu gehören unter anderem die Einführung eines Basisgehaltes für alle Flugbegleiter und die Erhöhung dieses Gehaltes.“