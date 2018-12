Die ersten "Gelbwesten" versammelten sich am Samstagmorgen auf den Champs-Elysees. Etliche Sicherheitskräfte sind bereits seit Morgengrauen vor Ort.

Erneute "Gilets jaunes"-Proteste in Paris

Die ersten "Gilets jaunes" versammelten sich am Samstagmorgen auf den Champs-Elysees. Etliche Sicherheitskräfte sind bereits seit Morgengrauen vor Ort. Die Führungskräfte des Landes erwarten etwas weniger Mobilisierung an diesem Wochenende.

(AFP/rc) - Die ersten "Gelbwesten" versammelten sich am Samstagmorgen eher ruhig auf den Champs-Elysees, eingerahmt von mehreren Polizisten. "Das letzte Mal waren wir für Steuern da, dieses Mal für die Institutionen: Wir wollen mehr Demokratie", resümiert Jeremy, ein 28-jährige Interim aus Rennes.



Macron trifft nach Protesten Vertreter aus Politik und Wirtschaft Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach den erneuten „Gilets jaunes“-Protesten Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft im Élyséepalast empfangen.

Die Führungskräfte des Landes, das sich in einer beispiellosen sozialen Krise befindet, nehmen die Ereignisse nun genau unter die Lupe. "Wir erwarten etwas weniger Mobilisierung, aber mit etwas entschlosseneren Individuen", sagte Frankreichs Staatssekretär im Innenminister Laurent Nuñez am Freitagabend.



Um den Arc de Triomphe herum waren seit Morgengrauen Transporter mit mobilen Gendarmen aufgestellt worden. 8.000 Polizeikräfte wurden in der Hauptstadt stationiert, unterstützt von 14 gepanzerten Fahrzeugen der Gendarmerie. Kurz vor 9:30 Uhr wurden bereits 30 Personen in der Ile-de-France festgenommen, darunter 17 in der Region Paris.



Gegen 10 Uhr waren die Demonstranten bereits vor der Pariser Oper, wie eine Nutzerin auf Twitter teilte.



Gilets jaunes demonstrating outside Paris Opera house. pic.twitter.com/XNkse1j37Y — Kim Willsher (@kimwillsher1) December 15, 2018

Gegen 11.30 Uhr soll es bereits rund 60 Verhaftungen gegeben haben, weit entfernt von den mehr als 300 Verhaftungen, die am vergangenen Samstag bereits um 10 Uhr aufgezeichnet wurden. Insgesamt gab es bislang fast 2.000 Verhaftungen von Protestanten, ein Rekord.



Gegen 11 Uhr gab es bereist die ersten Ausschreitungen



Wie der französische Nachrichtensender LCI am Samstagmorgen meldet, sollen an diesem Tag landesweit 3.400 Demonstrationen stattfinden, am vergangenen Wochenende waren es 5.126. In Paris sieht es gegen 11 Uhr noch recht ruhig aus, eine halbe Stunde später begannen die Ausschreitungen, wie auf diesem Video von LCI zu sehen ist.







Die Demonstrationen, die durch Vandalismus-Szenen und außergewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen geprägt wurden, haben bislang rund 136.000 Menschen zusammengebracht.

(Artikel wird aktualisiert mit dem Voranschreiten der Demonstrationen)