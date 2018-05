Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will bei dem Treffen am Dienstag Wege aus der bestehenden Krise in Libyen finden.

Erneut Libyen-Treffen in Paris

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will bei dem Treffen am Dienstag Wege aus der bestehenden Krise in Libyen finden.

(dpa) - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wird am Dienstag in Paris Vertreter der libyschen Regierung und wichtige politische Akteure des Landes empfangen.

Ziel des Treffens sei es, Wege aus der bestehenden Krise des Landes zu finden. Wie Elyséekreise am Sonntag bestätigten, nehmen an den Gesprächen unter anderem die beiden rivalisierenden Politiker Fajis al-Sarradsch teil, der von den Vereinten Nationen anerkannte Regierungschef, sowie der im Osten des Landes herrschende General Chalifa Haftar.

Die beiden Politiker waren bereits im Juli 2017 in Paris auf Vermittlung Macrons zu Gesprächen zusammengekommen, um sich auf einen Zehn-Punkte-Plan mit einer Waffenruhe und baldige Wahlen zu verständigen.



Seit dem Sturz des Diktators Muammar al Gaddafi vor sieben Jahren wird Libyen von Machtkämpfen zerrissen. Das Treffen am Dienstag findet unter UN-Schirmherrschaft statt. Die Präsidentschaftswahl in Libyen soll Mitte 2018 stattfinden.