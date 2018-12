Die französische Gendarmerie macht derzeit Ausgrabungen auf einem Grundstück des einstigen Vergewaltigers und Serienmörders Michel Fourniret in den Ardennen.

International 1

Ermittler durchsuchen Grundstück von Serienmörder

Die französische Gendarmerie macht derzeit Ausgrabungen auf einem Grundstück des einstigen Vergewaltigers und Serienmörders Michel Fourniret in den Ardennen.

(TJ) - Die französische Gendarmerie ist seit Montagmorgen auf einem Grundstück, das dem ehemaligen Serienmörder Michel Fourniret gehörte, mit Ausgrabungen beschäftigt. Die Sicherheitskräfte bestätigten diesbezügliche Medienberichte auf Nachfrage. Man sei mit fünfzehn Mann und einem Bagger vor Ort und konzentriere sich auf ein ungenutztes Grundstück, das dem als "Jungfrauenmörder" bekannten Fourniret von 1964 bis 1999 gehörte. Vergangene Woche habe man Bäume und Sträucher entfernt, am Montag haben die Ermittler mit Ausgrabungsarbeiten begonnen. Floing ist eine Gemeinde mit 2400 Einwohnern, nördlich von Sedan an der belgischen Grenze.



Der 76-jährige Fourniret war 2008, gemeinsam mit seiner Ehefrau Monique Olivier, wegen der Entführung, der Vergewaltigung und der Ermordung von sieben jungen Mädchen, in den Jahren 1987 bis 2001 in Frankreich und Belgien vom Geschworenengericht in Charleville-Mézières zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Marc Dutroux: Entführer, Kinderschänder, Mörder Am 13. August 1996 bekam das Böse ein Gesicht: Heute vor 20 Jahren wurde der damals 39-jährige Belgier Marc Dutroux festgenommen, unter dem Verdacht eine Woche zuvor Laetitia Delhez in Bertrix – 35 km von der luxemburgischen Landesgrenze entfernt – entführt zu haben.

Fourniret hatte die Mädchen entführt, vergewaltigt und ermordet. Er könnte aber bis zu 15 Frauen getötet haben. Dies erklärt auch das Interesse der Ermittler an dem Grundstück in Floing. Olivier, die bei allen Taten dabei war, hat bei einem Mord dem 17-jährigen Opfer Schlafmittel eingeflößt, damit es sich nicht wehrt. Beide seien „kaltblütige und grausame Serienmörder, wie sie in unserem Land noch nie vorgekommen sind“, hatte der Staatsanwalt damals in seinem Plädoyer erklärt.



Der damals 62 Jahre alte Förster hatte sein grausames Treiben eine Woche nach der Verurteilung des belgischen Mädchenmörders Marc Dutroux zugegeben.