Erinnerung und Warnung

Die Bilder, die sich einem in Auschwitz bieten, sind schwer zu ertragen. Doch sie erzählen das Unfassbare.

Die Bilder, die sich einem in Auschwitz bieten, sind schwer zu ertragen. Doch sie erzählen das Unfassbare.

Auschwitz. Es ist dieser Begriff, der für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs steht wie kein anderer. Der für das unfassbare Schicksal steht von über 1,3 Millionen Menschen, die zwischen 1940 und 1945 allein im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau im von den Nazis besetzten Polen festgehalten, gedemütigt, gequält und gefoltert wurden, mindestens 1,1 Millionen bis zu ihrem Tod, darunter fast 90 Prozent Juden.

So wie der Begriff Auschwitz für dieses unsagbare Kapitel in der Geschichte der Menschheit steht, so steht der 27 ...