Am Freitag öffnet die Hagia Sophia in Istanbul als Moschee. Die Entscheidung sorgt weiter für Entsetzen. Was mit den jahrhundertealten christlichen Mosaiken geschehen soll, ist unklar.

Erdogans Triumph über Atatürk: Die Hagia Sophia wird zur Moschee

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen) Der Teppichboden ist erste Ware: 16 Millimeter dick. Fast fünf Kilo wiegt ein Quadratmeter des türkisfarbenen Teppichs, eine Spezialanfertigung aus dem westtürkischen Manisa. Der Lieferant hat in den vergangenen Tagen die Webstühle auf Hochtouren laufen lassen. Rund 4.000 Quadratmeter gilt es auszulegen, damit die Gläubigen am Freitag beim ersten Gebet in der Hagia Sophia nicht auf dem harten Marmorboden der einstigen Kathedrale niederknien müssen. Seit das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei am 10 ...