Erdogan zu Gesprächen mit Macron in Paris

(dpa) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zu einem Besuch beim französischen Staatschef Emmanuel Macron eingetroffen. Macron empfing den Türken, der sich seit Kurzem wieder um eine Verbesserung der Beziehungen zur EU bemüht, am Freitag im Élyséepalast in Paris. Angekündigt waren ein Gespräch, ein Mittagessen und eine gemeinsame Pressekonferenz.



Amnesty International rief den französischen Präsidenten vor dem Treffen auf, sich stärker für die Menschenrechte in der Türkei einzusetzen.



Die Organisation warf dem Land in einer ganzseitigen Anzeige in der Zeitung „Libération“ eine „nie dagewesene Repression“ gegen Journalisten und Menschenrechtler vor. Macron hatte bereits in Aussicht gestellt, auch die Lage von in der Türkei inhaftierten Journalisten anzusprechen.

Nach Angaben aus Paris soll es zudem um den Bürgerkrieg in Syrien und den Nahostkonflikt gehen. Erdogan nannte vor seinem Abflug eine ganze Reihe von Themen, die er mit Macron bereden wolle, darunter die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Das Verhältnis des Beitrittskandidaten Türkei zum wichtigen EU-Staat Deutschland ist schwer belastet. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wird am Samstag zu einem Besuch bei seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel in Goslar erwartet.