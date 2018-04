In der Türkei soll es nach dem Willen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Sommer vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geben.

Erdogan will vorgezogene Wahlen am 24. Juni

In der Türkei soll es nach dem Willen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Sommer vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geben.

(dpa) - In der Türkei soll es nach dem Willen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Sommer vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geben. Termin solle der 24. Juni 2018 sein, sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. Geplant waren die beiden gleichzeitig stattfindenden Wahlen bislang für November 2019.



Can Dündar: Der Unbeugsame

Der türkische Staatspräsident hatte mit dem Vorsitzenden der ultranationalistischen MHP über die Möglichkeit vorgezogener Wahlen gesprochen. Erdogan und Devlet Bahceli seien am Mittwoch für etwa eine halbe Stunde zusammengekommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.



Die MHP ist formell Oppositionspartei. Ihr Vorsitzender Bahceli unterstützt Erdogan jedoch seit langem. Zur Parlamentswahl wollen die AKP und die MHP ein Wahlbündnis eingehen.