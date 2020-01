Vor der Berliner Libyen-Konferenz am Sonntag warnt der türkische Präsident Erdogan die europäischen Länder.

Erdogan warnt vor Sturz libyscher Regierung

Vor der Berliner Libyen-Konferenz am Sonntag hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan europäische Länder vor einem Sturz der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch gewarnt. „Europa wird vor eine Reihe neuer Probleme und Bedrohungen gestellt, falls Libyens legitime Regierung stürzt“, schrieb Erdogan in einem Beitrag des Magazins „Politico“.

„Terrororganisationen wie der Islamische Staat (IS) und Al-Kaida, die eine militärische Niederlage in Syrien und im Irak erlitten haben, werden fruchtbaren Boden finden und wieder auf die Beine kommen“, schrieb Erdogan. „Sollte der Konflikt weiter wüten, werden Gewalt und Instabilität auch die ungeregelte Migration Richtung Europa anheizen.“

Im Libyen-Konflikt unterstützt die Türkei die Regierung von Al-Sarrradsch. Sie will verhindern, dass Libyen unter die Kontrolle des von Russland und anderen Ländern unterstützten Generals Chalifa Haftar fällt. Haftar hat mit seinen Verbündeten in Libyen und Unterstützern aus dem Ausland weite Teile des Bürgerkriegslandes erobert. Allerdings konnte er die Hauptstadt Tripolis bislang nicht einnehmen.

„Libyen der Gnade eines Kriegsherren zu überlassen, wäre ein Fehler historischen Ausmaßes“ schrieb Erdogan weiter. Er bot sein Land als verlässlichen Partner an, mit dem Europa das Ziel erreichen könnte, die Gewalt in dem Land zu beenden. „Wenn man bedenkt, dass Europa weniger daran interessiert ist, Libyen militärisch zu unterstützen, liegt es auf der Hand, mit der Türkei zusammenzuarbeiten, die bereits militärische Hilfe zugesagt hat.“

Erdogans Zusammenarbeit mit der Al-Sarradsch-Regierung in Tripolis bereitet unter anderem Griechenland Sorgen. Mit einer im November geschlossenen Vereinbarung teilen beide Seegebiete im Mittelmeer unter sich auf. Manche dieser Gebiete, in denen Rohstoffe vermutet werden, gehören zu Griechenland.



An der Konferenz am Sonntag werden neben Erdogan unter anderem auch der russische Staatschef Wladimir Putin, US-Außenminister Mike Pompeo und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Berlin erwartet.

In Libyen tobt nach dem Sturz und der Tötung des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 seit Jahren ein Bürgerkrieg, in den sich immer mehr ausländische Akteure und Kämpfer eingeschaltet haben.