Erdogan schürt Unfrieden: Ägais droht heißer Sommer

Streit um Grenzen und Bodenschätze, Zank um die Hagia Sophia: Die Spannungen der Türkei mit Griechenland und Zypern spitzen sich zu. Aus dem Kalten Krieg könnte schnell ein heißer Konflikt werden. Die Entwicklung bereitet auch der deutschen EU-Präsidentschaft Sorge.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)

Das Schiff kreuzt außer Sichtweite vor der Küste Zyperns – und doch viel zu nah. Rund 90 Kilometer südöstlich der Hafenstadt Paphos befand sich das Tiefseebohrschiff „Yavuz“ am Donnerstag. Den roten Rumpf zieren eine riesige Mondsichel und ein Stern, die Insignien der Türkischen Republik. Die „Yavuz“ sucht vor Zypern nach Öl und Gas.

Am Samstag soll es losgehen: Mit einer sogenannten Navtex, einer Sicherheitswarnung, kündigte die Türkei die Bohrungen an – in einem Gebiet, das der EU-Staat Zypern unter Berufung auf die Uno-Seerechtskonvention als seine Wirtschaftszone ausgewiesen hat ...