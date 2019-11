In Südfrankreich hat am Montagmorgen die Erde gebebt.

Erdbeben in Südfrankreich

(dpa) - In Südfrankreich hat die Erde gebebt. Das Beben mit Epizentrum in der Nähe der südfranzösischen Stadt Montélimar im Département Drôme habe am Montag rund zehn Sekunden gedauert, berichteten der Radionachrichtensender Franceinfo und andere französische Medien.

Über mögliche Schäden gab es zunächst keine Informationen. Medienberichten zufolge seien vier Personen verletzt worden, eine davon schwer.



Der amerikanischen Erdbebenwarte USGS zufolge, deren Daten als weltweit verlässlich gelten, hatte es eine Stärke von 4,8. Die französische Erdbebenwarte BCSF gab eine Stärke von 5,4 auf der Richter-Skala an.

Das Epizentrum befand sich nordwestlich von Montélimar in der Nähe des Ortes Meysse. Screenshot BCSF

Das Epizentrum befand sich laut USGS fünf Kilometer nordwestlich der Ortschaft Meysse, die nördlich von Montélimar am Rhône liegt.

Die Erde bebte demnach gegen 11.51 Uhr MEZ. Das Beben sei im Tal des großen Flusses Rhône zu spüren gewesen. Er mündet westlich von Marseille im Mittelmeer.