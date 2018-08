Auch wenn keine Luxemburger unter den Opfern des Erdbeben sind, ist das Außenministerium besorgt und gibt Reisenden einige Ratschläge.

Erdbeben in Indonesien: Außenministerium warnt Reisende

Nach dem Erdbeben der Stärke 7 in Indonesien wurden mittlerweile an die 150 Opfer gezählt. Zwar sind unter ihnen keine Luxemburger zu verzeichnen, doch ist nicht auszuschließen, dass Einwohner des Großherzogtums wegen der Katastrophe in Schwierigkeiten sind. Wie das Ministerium am Montagmorgen bestätigte, haben einige Reisende aus Luxemburg um Hilfe bei der Abreise aus den betroffenen Gebieten angefragt.

In einer Mitteilung bittet das Außenministerium Touristen, die in den betroffenen Gebieten sind oder dorthin reisen möchten, sich auf der Internetseite "Lëtzebuerger am Ausland" zu registrieren oder bei der Botschaft in Indonesien via die Email-Adresse: " bangkok.amb@mae.etat.lu" zu melden.

Touristen, die sich derzeit in der Erdbebenregion aufhalten sollen sich über die Entwicklung informieren und die Anweisungen der lokalen Behörden befolgen. Menschen , die eine Reise nach Lombok oder Bali planen, können sich auf folgenden Online-Plattformen der Außenministerien von Luxemburgs Nachbarländern informieren:





Im Norden von Lombok versuchen Tausende Menschen, die betroffenen Gebiete zu verlassen. AFP