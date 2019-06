Ein Beben der Stärke 5,2 auf der Richterskala ereignete sich am Freitagmorgen in Westfrankreich.

Erdbeben an der französischen Atlantikküste

Ein Beben der Stärke 5,2 auf der Richterskala ereignete sich am Freitagmorgen in Westfrankreich.

(AFP/mth) - Am Freitagmorgen gab es gegen 8.50 Uhr ein Erdbeben der Stärke 5,2 auf der Richterskala im Westen Frankreichs. Das Epizentrum lag dem Erdbebenüberwachungszentrum RéNaSS zufolge 29 Kilometer nördlich der Ortschaft Bressuire im Département Maine-et-Loire, zwischen Angers und Niort.

Seismologen unter Einsturzgefahr Wegen Stabilitätsproblemen ist die unterirdische Versuchsanlage in Walferdingen zurzeit nur bedingt nutzbar.

Der Erdstoß sei in der gesamten Küstenregion am Atlantik von der Bretagne bis zur Gironde wahrnehmbar gewesen, so ein Sprecher der Feuerwehr: "Wir haben zahlreiche besorgte Anrufe bekommen". Berichte über Verletzte oder Sachbeschädigungen gab es zunächst keine.