„Er ist ein Komplettversager"

Kurz vor Beginn seines Staatsbesuchs in Großbritannien hat US-Präsident Donald Trump den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan bei Twitter als „Versager“ verspottet.

dpa) - Khan, der nach allem, was man höre, furchtbar schlechte Arbeit als Bürgermeister von London geleistet habe, sei auf törichte Weise „gemein“ zu ihm gewesen, twitterte Trump am Montagmorgen. Dabei seien die USA der bei weitem wichtigste Bündnispartner des Vereinigten Königreiches. „Er ist ein Komplettversager, der sich auf das Verbrechen in London konzentrieren sollte, nicht auf mich“, schrieb Trump weiter.



Khan erinnere ihn an „unseren sehr dummen und inkompetenten“ Bürgermeister von New York, Bill de Blasio - allerdings sei der Londoner Bürgermeister „nur halb so groß“, so der US-Präsident. Dabei schrieb Trump den Namen des britischen Labour-Politikers mit pakistanischen Wurzeln mit verdrehten Buchstaben als „Kahn“ statt „Khan“. Nichtsdestotrotz freue er sich auf seinen Besuch in Großbritannien, wo er gleich landen werde.

Trump hatte vor seinem Staatsbesuch eine mögliche Zusammenkunft mit Khan ausgeschlossen, den er als einen „Zwilling“ des New Yorker Bürgermeisters verspottete. Khan und der US-Präsident haben sich schon häufiger öffentliche Scharmützel geliefert, unter anderem um den Umgang des Londoner Bürgermeisters mit Terrorismus sowie Trumps Arbeitsbesuch in Großbritannien im vergangenen Sommer. Am Sonntag hatte Khan nachgelegt und die Sprache des US-Präsidenten mit der von „Faschisten des 20. Jahrhunderts“ verglichen. Trump sei zunehmend eine „globale Bedrohung“, sagte der Londoner Bürgermeister.



Auch der Demokrat de Blasio ist ein erklärter Trump-Kritiker. Der New Yorker Bürgermeister konterte mit einem eigenen Tweet, in dem er Trump den „Zwilling“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin nannte - „nur wird seine Präsidentschaft kürzer sein“. De Blasio ist einer von mehr als 20 Bewerbern, die für die Demokratische Partei 2020 gegen den Republikaner Trump in die Präsidentschaftswahl ziehen wollen.