Entscheidung zu Puigdemont wahrscheinlich nicht vor Ostern

Was passiert mit dem früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont? Der 55-Jährige ist weiter in der Justizvollzugsanstalt im norddeutschen Neumünster im Gewahrsam.

(dpa) - Im Fall des in Deutschland festgenommenen katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag keine Entscheidung mehr über einen Antrag auf Auslieferungshaft fallen.



Die Generalstaatsanwaltschaft des norddeutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein prüft derzeit, „ob und und wann“ ein solcher Antrag beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG) gestellt wird, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. „Ich glaube aber nicht, dass das OLG noch eine Entscheidung fällt vor Ostern.“

Die spanische Justiz ermittelt gegen Puigdemont seit dem hochumstrittenen katalanischen Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober 2017, nach dem er abgesetzt worden war. Die Polizei hatte den 55-jährigen Separatistenführer am Sonntag an der Autobahn A7 nahe der dänischen Grenze festgenommen. Er war auf dem Weg nach Brüssel, wohin er sich im vergangenen Jahr abgesetzt hatte.

Grundlage für seine Festnahme war ein europäischer Haftbefehl, den Spanien ausgestellt hatte. In diesem wurde ihm nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig Rebellion und die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

Die Generalstaatsanwaltschaft befinde sich noch „ganz am Anfang der Prüfung“, sagte die Sprecherin weiter. In deren Verlauf seien gegebenenfalls auch Einwendungen der Rechtsanwälte des Politikers zu prüfen sowie gegebenenfalls etwaige weitere Informationen bei den spanischen Behörden einzuholen. Die Staatsanwaltschaft sei in dem Fall aber gehalten, „beschleunigt vorzugehen“, weil sich der Politiker weiter in Gewahrsam befinde.

Das Amtsgericht Neumünster hatte am Montagabend entschieden, dass Puigdemont vorerst weiter in Gewahrsam bleibe. Er befindet sich in der Justizvollzugsanstalt Neumünster, in die er nach seiner Festnahme am Sonntag gebracht worden war.

Es ist weiter unsicher, ob Puigdemont an Spanien ausgeliefert wird. In der Entscheidungsbegründung des Amtsgerichts hieß es dazu wörtlich: „Ohne Frage bietet der Inhalt des Europäischen Haftbefehls Anhaltspunkte dafür, dass die Auslieferung des Verfolgten bei umfassender Prüfung unter Abwägung der betroffenen Rechtsfragen im Ergebnis als unzulässig bewertet werden könnte.“

Aus Protest gegen die Festnahme Puigdemonts haben am Dienstag Anhänger mehrere Autobahnen und die Avinguda Diagonal - eine der wichtigsten Straßen Barcelonas - vorübergehend blockiert. Zu der Aktion am Dienstag hatte die separatistische Gruppe „Komitee zur Verteidigung der Republik“ (CDR) aufgerufen. Die Demonstranten forderten auf Transparenten unter anderem „Freiheit für die politischen Gefangenen“.