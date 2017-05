Par Gaston Carré

Teint halé, cravate bleu ciel et traits burinés, sculptés sans doute dans le granit de Monchique, Marcelo Rebelo de Sousa endosse, sans y adhérer complètement, l’archétype du Portugais qu’a forgé l’imaginaire collectif, dans sa virilité solaire, son assurance et sa faconde, en chef d’Etat à la fois autoritaire et tutélaire ...