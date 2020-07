Enthüllungen über Skandale: Die Vergangenheit holt Tsipras ein

Enthüllungen über Skandale werfen Schatten auf die Regierungszeit des griechischen Ex-Premiers. Hat seine Regierung Versäumnisse bei der Bekämpfung eines Großbrands vertuscht?

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)



So hatte sich der frühere griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras seine Rolle als Oppositionschef sicher nicht vorgestellt. Ein Jahr nach dem Verlust der Macht fällt sein Linksbündnis Syriza in den Meinungsumfragen immer weiter zurück. Jetzt bringen neue Enthüllungen den ehemaligen Regierungschef in Erklärungsnot.

Am 23 ...