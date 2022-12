Drei Jungen sind in England gestorben, nachdem sie mit mehreren Kindern beim Spielen auf einem gefrorenen See durch die dünne Eisdecke gebrochen waren.

Unglück auf dem Eis

England: Drei Jungen nach Einbruch in gefrorenen See gestorben

Drei Jungen sind in England gestorben, nachdem sie mit mehreren Kindern beim Spielen auf einem gefrorenen See durch die dünne Eisdecke gebrochen waren.

(dpa/AFP) – Die Kinder im Alter von acht, zehn und elf Jahren seien von Rettungskräften in der Stadt Solihull nahe Birmingham geborgen und mit Herzstillstand in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Allerdings konnten sie dort nicht mehr gerettet werden. Ein vierter, sechsjähriger Junge befinde sich weiterhin in kritischem Zustand. Die Rettungskräfte suchten im Wasser nach weiteren Opfern. Augenzeugen hatten zuvor berichtet, dass womöglich bis zu sechs Kinder in den See gestürzt waren.

Die Rettungsdienste waren am Sonntag gegen 14.30 Uhr gerufen worden, nachdem ihnen mitgeteilt worden war, dass Kinder, die auf einem zugefrorenen See im Babbs Mills Park spielten, ins Wasser gefallen waren. Die vier Jungen, die aus den eisigen Fluten gezogen wurden und einen Herzstillstand erlitten hatten, wurden sofort wiederbelebt und „während der Fahrt in zwei Krankenhäuser in Birmingham an lebenserhaltende Systeme angeschlossen“, erklärte Cameron McVittie vom örtlichen Ambulanzdienst am Sonntagabend auf einer Pressekonferenz. Ein Polizist, der am Unglücksort eingesetzt war, wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, nachdem er eine leichte Unterkühlung erlitten hatte.



„Wantermaart“ bei Gëlle Fra bleibt nach Brand geschlossen In der Nacht gerieten Stände des Weihnachtsmarkts rund um die Gëlle Fra in Brand. Der Markt bleibt am Sonntag geschlossen.

Premierminister Rishi Sunak informierte sich im Gespräch mit dem örtlichen Parlamentsabgeordneten Saqib Bhatti über den Vorfall. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen, sagte Sunak, der Vater zweier Töchter ist. Das Vereinigte Königreich erlebt seit mehreren Tagen eine besonders starke Kältewelle. In Braemar in Zentralschottland fielen die Temperaturen auf bis zu -15,6 Grad Celsius.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.