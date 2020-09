In der Grafschaft Suffolk im Osten Englands ist ein Teenager festgenommen worden, der auf einen 15-jährigen Schüler geschossen haben soll.

England: 15-Jähriger auf Schulweg angeschossen

In der Grafschaft Suffolk im Osten Englands ist ein Teenager festgenommen worden, der auf einen 15-jährigen Schüler geschossen haben soll.

Suffolk (dpa) - Die Polizei hat in der britischen Grafschaft Suffolk einen Teenager festgenommen, der auf einen 15-Jährigen geschossen haben soll. Der Angreifer befinde sich in Gewahrsam und werde befragt, teilte die örtliche Polizei am Montagmittag mit. Der Schüler einer High School wurde nach dem Angriff am Morgen schwer verletzt mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht, wie britische Medien berichteten.

Die Kesgrave High School schrieb auf Twitter, alle anderen Schüler seien in Sicherheit und man habe die Situation in enger Absprache mit den Behörden im Griff. Rund um den Tatort waren am Montag zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz.

Birmingham: Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher fest Ein Mann sticht in Birmingham wahllos auf andere Menschen ein - und ist danach noch rund 24 Stunden auf der Flucht.

Erst am Wochenende hatte ein Mann in Birmingham mehrere Menschen mit einem Messer verletzt, einen von ihnen tödlich.