Endstation KZ: Die Liste der Luxemburger Opfer

Dominique NAUROY

75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, des größten aller Vernichtungslager, will das „Luxemburger Wort“ dazu beitragen, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten und den Getöteten einen Namen geben. Zu diesem Zweck hat die Redaktion die erste und bisher einzige Online-Datenbank in Luxemburg aufgestellt, die die Opfer, die in den Konzentrationslagern getötet wurden, auflistet.