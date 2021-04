Die Europäische Arzneimittelbehörde werde sich bald zu einem Zusammenhang mit den schweren Nebenwirkungen äußern, so Marco Cavaleri.

EMA-Mitarbeiter bestätigt Probleme mit AstraZeneca

Tom RÜDELL Die Europäische Arzneimittelbehörde werde sich bald zu einem Zusammenhang mit den schweren Nebenwirkungen äußern, so Marco Cavaleri.

(mit AFP) - Der Chef der Impfabteilung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, Marco Cavaleri, hat einen Zusammenhang zwischen einzelnen Impfungen mit dem Vakzin AstraZeneca und dem Auftreten von Thrombosen hergestellt. „Wir können mittlerweile sagen, dass es klar ist, dass es diesen Zusammenhang gibt“, sagte Cavaleri der italienischen Zeitung „Il Messaggero“ in einem Interview, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Worin der Zusammenhang genau bestehe, könne man indes noch nicht sagen, so Cavaleri weiter. Die Behörde wolle aber „in den nächsten Stunden“ offiziell bekannt gegeben, dass es die Verbindung zwischen dem Medikament und dem Auftreten von Blutgerinnseln gebe.

AstraZeneca vermarktet Impfstoff künftig als Vaxzevria Bislang ist das Präparat unter dem Namen Covid-19 Vaccine AstraZeneca bekannt.

AstraZeneca steht seit einigen Wochen im Verdacht, seltene, aber schwere Nebenwirkungen bei Personen auszulösen, denen das Mittel verabreicht wurde. Die Rede ist vor allem von atypischen Thrombosen. In mehreren europäischen Ländern, darunter Luxemburg, war die Impfung mit AstraZeneca vorübergehend ausgesetzt und dann wieder aufgenommen worden. Bisher hatte die EMA lediglich festgestellt, dass ein Zusammenhang nicht nachgewiesen werden könne, auch wenn er im Bereich des möglichen sei. Generell überwögen aber die Vorteile einer Impfung mit AstraZeneca die Risiken, so die Behörde.

