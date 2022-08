Die für Archie lebenswichtigen Geräte werden wohl bald ausgeschaltet. Doch wo das geschehen wird, beschäftigt weiter die britischen Gerichte.

Doch ins Hospiz?

Eltern des 12-jährigen Archie gehen in Berufung

(dpa) – Trotz einer erneuten Niederlage vor Gericht wollen die Eltern des unheilbar kranken Archie in England nicht aufgeben und weiter für die Verlegung ihres Sohnes in ein Hospiz kämpfen. Die Familie und ihre Unterstützer stellten am Freitag einen Antrag beim Berufungsgericht, nachdem zuvor der High Court dagegen entschieden hatte, dass der Zwölfjährige zum Sterben vom Krankenhaus in ein Hospiz verlegt wird.

Der High Court folgte der Einschätzung der Ärzte, der Junge sei in einem zu instabilen Zustand für die Fahrt zum Hospiz. Es sei im besten Interesse Archies, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen im Krankenhaus statt in einer anderen Umgebung eingestellt würden, sagte die Richterin. Dagegen legten die Eltern nun Berufung ein.

In ihrem „Kampf bis zum bitteren Ende“ wird die Familie des Zwölfjährigen von der konservativen gemeinnützigen Organisation Christian Concern unterstützt, die bei ausgewählten Fällen Rechtsbeistand leistet und sich etwa gegen die Anerkennung von Homo- und Transsexualität ausspricht.

Das juristische Tauziehen im Fall Archie war sogar bereits im Vatikan Thema. Auf der offiziellen Vatikan-Plattform „Vatican News“ erschien ein Meinungsbeitrag, in dem gegen die Abschaltung der Geräte im Fall Archie argumentiert wird. Eine Gesellschaft müsse Leben – und auch die Schwachen und Zerbrechlichen – schützen, heißt es darin.